Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ohne stehen zu bleiben gleitet die Zeit in einem fort und

lässt sich in die Zukunft treiben.

Ich möchte wie auf Adlerschwingen in den Lüften gleiten,

weit übers Meer. Mein Geist soll mich geleiten.

Ich möchte wie ein Adler schweben,

der Freiheit immer fort entgegen.

Ich möchte alle Kinder nicht mehr hungrig sehen.

Alle sollen in guten Schuhen über diese Erde gehen,

sie sollen alle unter festen Dächern leben.

Und mit Zuversicht nach wahrer Freiheit streben.

Ich möchte wie auf Adlerschwingen in den Lüften gleiten,

weit übers Meer. Mein Geist soll mich geleiten.

Ich möchte wie ein Adler schweben,

der Freiheit immer fort entgegen.

Und ohne stehen zu bleiben gleitet die Zeit in einem fort und

lässt sich in die Zukunft treiben.