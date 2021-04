per Mail teilen

Wolfgang Niedecken und BAP gehören einfach zusammen wie Topf und Deckel und das schon seit Jahrzehnten. Aus Amateurmusikern wird die bekannteste Kölsche Band und hier ist ihr musikalischer Lebensweg...

1976

Während der Fußball-EM '76 verabreden sich diverse Amateurmusiker aus dem Köln-Bonner Raum zu einem Jour fixe, um miteinander zu jammen. Ab da regelmäßige Sessions in ständig wechselnden Besetzungen.

1977

Wolfgang Niedecken schreibt seinen ersten kölschen Song "Helfe kann dir keiner". Erster Auftritt in Dreierbesetzung (Hans Heres - Gitarre, Afro Bauermann - Percussion, Wolfgang Niedecken - Gesang, Gitarre) im Nippeser Mariensaal bei einer Protestveranstaltung gegen den Bau der geplanten Stadtautobahn. Anlässlich dieses Auftritts gibt sich die Band den Namen BAP, entstanden aus dem um ein P gekürzten Spitznamen Niedeckens ("dä Bapp").

1978

BAP wird für Veranstaltungen diverser Bürgerinitiativen und für Auftritte in Jugendzentren engagiert. Vor allem aber häufen sich Wolfgang Niedeckens Solo-Gigs in den Kneipen der Kölner Südstadt.

1980 affjetaut

Erster regionaler Radiohit mit "Wahnsinn". Durch den Überraschungserfolg des Debutalbums und die damit zunehmende Zahl der Auftritte muss die Hälfte der Band schweren Herzens aussteigen, schließlich war BAP nie als Profiband geplant gewesen.

1981 BAP für usszeschnigge

Im Auftrag der EMI wird von Peter Riegers Konzertagentur die erste zusammenhängende Deutschlandtour organisiert. Das inzwischen dritte Album "für usszeschnigge" enthält den ersten überregionalen Hit "Verdamp lang her". Der erste TV-Auftritt: WDR "Bananas" mit "Ne schöne Jrooß", noch vom "Affjetaut"-Album.

1989

Noch vor dem Fall der Mauer spielt BAP im Mai fünf Konzerte in der UdSSR: Drei in Moskau und zwei in Wolgograd, dem ehemaligen Stalingrad.

1995 Wahnsinn: Die Hits von 79-95

Johannes Rau, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, verleiht Wolfgang Niedecken den Verdienstorden des Landes NRW.

1996/97 Amerika

Oberbürgermeisterin Petra Roth verleiht Niedecken den Musikpreis der Stadt Frankfurt. "Amerika" erscheint.

1998

Bundespräsident Roman Herzog verleiht Wolfgang Niedecken das Bundesverdienstkreuz am Bande für seine Verdienste im Kampf gegen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus.

Bildergalerie2002

Im März kommt Wim Wenders BAP-Film "Viel passiert" in die Kinos.

2005 Dreimal zehn Jahre

vor allem Studioarbeit an einem Jubiläums-Doppelalbum im altehrwürdigen Kölner Maarweg Studio II: Dreißig Songs aus dreißig Jahren, darunter 10 Duette. Eins davon mit Ray Davies von den Kinks. Im November erscheint das "Dreimal zehn Jahre" Album und die gleichnamige Videoanthologie.

2008

Der Rhein-Kreis Neuss verleiht W.N. den Friedestrompreis für "besondere Verdienste um die deutschsprachige Dialektliteratur".

2011 Halv su wild / Volles Programm (live)

"Halv su wild" erscheint zusammen mit Niedeckens Autobiografie "Für 'ne Moment" an seinem 60. Geburtstag am 30. März. Im Mai startet die dazugehörige Open Air-Tournee. Bevor die Hallentour beginnen kann, erleidet Wolfgang Niedecken am 2. November einen Schlaganfall, der ihn zwingt, die Tour um ein halbes Jahr zu verschieben.

2014 Das Märchen vom gezogenen Stecker (live)

Nur von der Fußball-WM unterbrochen spielt die Band ab Mitte März bis Anfang September die akustische "BAP zieht den Stecker-Tour".

2015

In Berlin wird Niedecken von der GEMA mit dem Deutschen Musikautorenpreis in der Kategorie "Text Rock/Pop" ausgezeichnet.

2017

Im März wird Wolfgang Niedecken der Paul-Lincke Ring für besondere Verdienste im Bereich der Populärmusik verliehen. Im Oktober erscheint "Reinrassije Strooßekööter/Das Familienalbum", sowie das Logbuch der letztjährigen Jubiläumstour.

2018

Niedeckens BAP auf Strooßekööter-Tour.