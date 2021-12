Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Höchste Zeit, dass wir uns stark machen

und mal den Mann auf der Straße wachrütteln,

dass wir einen Zug der Liebe durchs Land schicken.

Der Discjockey ist der Mann, den wir noch am meisten lieben.

Ach, wären Sie bitte so freundlich und so rein und

würden jede Hoffnung auf Demokratie zerschlagen.

Die Schlagzeilen sagen, ihr habt die Wahl

ihr habt Dreck am Stecken und Schmutz im Gesicht.

Eines Tages werden sie es den Blues nennen.

Und alles ist möglich,

wenn ihr den Samen der Liebe sät.



Sie haben Tränen in den Augen,

sie suchen am Himmel nach Hilfe von Gott.

Es wird Nahrung verschwendet, die so lecker wäre,

wenn man sie zu essen kriegte.

Polit-Omi, du mit deinen hohen Idealen,

hast du keinen Schimmer, wie es der Mehrheit im Lande geht

so ganz ohne Liebe und nicht einmal in einem Paradies.

Sind wir doch nur Idioten der Regierung.

Raus mit dem Stil, rein mit der Vielfalt und dem Gefühl.



Säen wir doch den Samen der Liebe

wie die Vöglein und die Bienlein,

meine Liebste und ich.

Fühle den Schmerz und rede darüber.

Wenn du Sorgen hast, dann schrei sie hinaus.

Öffne dein Herz und fühle mal,

öffne den Kopf und denke mal.

Jeder Einzelne schreie es hinaus.

Such dir die Bücher in den Ecken und Verstecken

und lies dir alles an.

Es wird höchste Zeit, Gesagtes zurück zu nehmen,

den Stolz runter zu schlucken, die Augen auf zu machen.

Liebe säen, ein Ende der Not und der Politik von Habsucht und Gier.