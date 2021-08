per Mail teilen

Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Der Lockruf des schnellen Geldes und der Kampf gegen Drogen.

Glenn Frey, 2014 picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Foto: John Shearer

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Es liegt Ärger in der Luft! Ich fühl' es ganz genau!

Ich hatte so 'ne Vorahnung, dass er besser nicht allein gegangen wäre.

Ich wusste, die Knarre war geladen. Aber, dass er abdrücken würde, wusste ich nicht.

Alles explodierte - und dann floss auch noch Blut!

Also, Schätzchen: Hier ist Dein Ticket. Nimm den Aktenkoffer; hier hast Du noch 'n bisschen Geld; und dann mach es einfach so wie geplant!

In 24 Stunden ist alles gelaufen! Und ICH zahl Dir 20 Riesen!

Oh, sorry, dass es schiefgegangen ist und einer ja verlieren musste!

Aber das liegt in der Natur der Dinge.

Das ist der Schmuggler Blues.

In diesem Spiel spielen mit: Seeleute, Piloten, Soldaten und das Gesetz.

Dazu noch Geldboten, Abzocker und die ganzen Dinge, die schön unauffällig unter der Hand laufen.

Egal, ob Heroin, Kokain oder Haschisch: Du musst immer eine Waffe tragen, weil Du immer mit 'nem Riesen-Batzen Bargeld rumläufst.

Da gibt's jede Menge zwielichtige Gestalten und jede Menge schmutzige Deals.

Alle Namen, die fallen, sind grundsätzlich nicht echt. Kann ja immer mal sein, dass einer anfängt zu "singen".

Es ist der Lockruf des schnellen Geldes - und das Geld hat nun mal eine sehr, sehr starke Anziehungskraft.

Vielleicht würdest Du es besser verstehen, wenn Du an meiner Stelle wärst. NICHTS ist so verführerisch!

Und das ist der Schmuggler Blues.

Du siehst es in den Schlagzeilen. Du hörst jeden Tag etwas darüber!

Die sagen, die würden es stoppen.

Aber es hört einfach nicht auf!

Sie verschieben es über Miami. Verkaufen es in L.A. Sie verstecken es oben in Telljuride.

Von wegen "stoppen"! Das Zeug ist gekommen, um zu bleiben!

Es stützt Regierungen in Kolumbien und Peru.

Egal, wen Du fragst beim Drogendezernat - die Antwort lautet immer: "Da ist nix zu machen!".

Vom Oval Office des Präsidenten bis runter zu den ganz normalen Leuten: Beim Kampf gegen Drogen steht jeder auf verlorenem Posten!

Aber trotzdem gibt keiner auf!

Drogenhandel ist immer auch politisch.

Und das ist immer auch der Schmuggler Blues.