Groß, größer, am größten

Ein Meilenstein der Musikgeschichte



Als Ende 1982 "Thriller" von Michael Jackson erschien, konnte niemand ahnen, was für ein Erfolg dieses Album werden würde.

MTV ohne Jackson undenkbar? Von wegen!

Von heute aus betrachtet, klingt es vielleicht merkwürdig. Aber es gibt ein schmerzliches Kapitel in der Geschichte von "Thriller" – und zwar ein unrühmliches Rassismus-Kapitel. Genau genommen waren es zwei Kapitel: Jackson hatte massiv unter seiner Hautfarbe gelitten. Obwohl schon längst ein gestandener Show-Star, war der Twen Anfang der 80er Jahre zutiefst verletzt: Das legendäre und sehr wichtige Musikmagazin "Rolling Stone" wollte ihm keine Cover-Story gewähren.

Die bis dahin übliche – und äußerst beschämende! – Begründung lautete stets: Schwarze Musiker als Titel-Geschichte wären bei einer hauptsächlich weißen Käufer-Schicht schädlich für die Auflage! Jackson soll darauf erwidert haben, dass das Magazin eines Tages buchstäblich angekrochen käme und um ein Interview mit ihm betteln würde. – Der Künstler sollte mit dieser Einschätzung Recht behalten!

Ein anderes unrühmliches Kapitel: MTV! - MTV ist mit Michael Jackson groß geworden – und umgekehrt gilt genau dasselbe. Dass es aber überhaupt zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist, ist im Grunde genommen nur der Plattenfirma von Michael Jackson zu verdanken. Der Musiksender war bei Erscheinen von "Thriller" 1982 noch eine ziemlich unbedeutende, kleine Klitsche. Damals gerade mal erst seit einem Jahr auf dem Markt, dümpelte man auf regionalen Kabelkanälen herum. Musik-Videos waren noch nicht das große Ding – und entsprechend wollte man auch hier nicht unbedingt mit sogenannter "Black Music" eine Nische bedienen. Das vornehmlich weiße Publikum hätte das angeblich nicht goutieren wollen.

MTV bestreitet bis heute, dass es jemals einen "Rassismus-Fall Michael Jackson" gegeben habe. Das Management der Plattenfirma bestätigt aber immer wieder und sehr genüsslich, dass man den Sänger und seine außergewöhnlichen Videos nur mit Drohungen durchgesetzt habe. Epic Records (bzw. die Muttergesellschaft CBS) hatte schlicht angekündigt, dass man dann eben sämtliche hauseigenen Künstler NICHT bei MTV sehen würde.

SWR Michael Jackson: Thriller Titelliste: Wanna Be Startin’ Somethin’ (Michael Jackson) Baby Be Mine (Rod Temperton) The Girl Is Mine (Duett mit Paul McCartney) (Michael Jackson) Thriller (Rod Temperton) Beat It (Michael Jackson) Billie Jean (Michael Jackson) Human Nature (Steve Porcaro, John Bettis) P.Y.T. (Pretty Young Thing) (James Ingram, Quincy Jones) The Lady in My Life (Rod Temperton)

Die Erfindung des Musik-Videos

Michael Jackson 1981 beim Videodreh zu Billie Jean imago -

"Thriller" ist in vielerlei Hinsicht ein Meilenstein. Die meisten der Titel auf dem Album sind auch nach dreieinhalb Jahrzehnten weiterhin zeitlos gültig. Sie gehören zum kollektiven Gemeingut der Musikliebhaber weltweit. Es sind aber besonders DREI Titel, die hängengeblieben sind. Und sie sind besonders auch deswegen hängengeblieben, weil sie von außergewöhnlichen Musik-Videos begleitet wurden. Billie Jean. Beat it. Und Thriller. Das Stilmittel des Video-Clips steht 1982 noch völlig am Anfang – aber Jackson setzt mit seinen Ideen Maßstäbe, die bis heute gelten.

Die Tanz-Szenen zeigen Choreographien, die man bis dahin noch nicht gesehen hatte. Jackson ist ein Naturereignis! Seine Tanzwut reißt Millionen Menschen weltweit mit. Sie imitieren den "Moonwalk" des Sängers (rückwärts gehen mit Bewegungen, die eigentlich so wirken, als würde man vorwärts gehen). Es ist nicht seine Erfindung – aber er macht diese Bewegung populär. Die Videos sind ein wahrer Bilderrausch. Und der Clip zum Titelsong des Albums ist kein Clip mehr. Es ist mit einer Viertelstunde ein kleiner Spielfilm. Ein Spielfilm, der inspiriert ist von einem Horrorfilm, der 1982 in den Kinos zu sehen war: "American Werewolf".

Die Special-Effects von Rick Baker verblüffen so dermaßen, dass es einen Oscar dafür gibt. Und auch Michael Jackson ist begeistert. Er engagiert Baker und den dazugehörigen Film-Regisseur (John Landis, der andere Klassiker hingelegt hat, wie z.B. "Blues Brothers", "Die Glücksritter", "Der Prinz aus Zamunda"). Jackson wird im Thriller-Video allerdings nicht zum Wolfs-Wesen – sondern zu einer Art Luchs! Dass da auch noch Zombies en masse zu sehen sind, zeigt, wie weit der Künstler seiner Zeit voraus war. Zombies sind heutzutage in abendfüllenden Serien zum grausligen Allgemeingut der Popkultur geworden.

Das Video zu "Thriller":

Wie erklärt man diesen Erfolg?

Wenn man über das Album "Thriller" redet, redet man etwas einfallslos meistens gleich zu Beginn über Zahlen. Die beeindruckenden Verkaufszahlen sind weiterhin im "Guinness Buch der Rekorde" abgedruckt. Aber über die Jahrzehnte hinweg scheint man da ein wenig den Überblick verloren zu haben – man kann auch sagen: Der Erfolg wird ins Maßlose verklärt. Denn gesichert scheinen unglaubliche 65 Millionen abgesetzter Exemplare zu sein. Manchmal liest man aber auch etwas von 105 Millionen. Quellen, die das bestätigen, gibt es aber nicht.

Über die Jahre hat sich besonders eine kultur-theoretische Erklärung durchgesetzt, wenn man versucht, diesen Erfolg zu erklären. Und er lässt sich simpel auf eine Formel reduzieren: Jackson hat die Grenzen von Schwarz und Weiß verwischt, indem er alle Bevölkerungsschichten angesprochen hat. Er spricht sie musikalisch mit seinen verschiedenen Genre-Stilen an ("schwarzer" Funk in "Wanna be startin' somethin", "weißer" Pop mit einem weißen Duo-Partner namens Paul McCartney in "The Girl is mine" – und eine unglaubliche Hard-Rock Episode in "Beat it", wo Eddie van Halens E-Gitarre wahrscheinlich kurz davor steht, in Rauch aufzugehen!). Die Grenzen von Schwarz und Weiß will Jackson auch bildlich überwinden. Im Video zu "Beat it" ist er der Streitschlichter zwischen zwei Gang-Bossen – der eine mit heller, der andere mit dunkler Haut. – Auch etwas in Vergessenheit geraten: Die sehr "weiße" Rockband Toto sorgt für den genre-übergreifenden Mix. Sie prägt fünf der neun Titel auf der LP. Musikalisch betrachtet ist "Thriller" also auch ein halbes Toto-Album!

Das Video zu "Beat it":

Und wie verkraftet man diesen Erfolg?

Presse und Öffentlichkeit lassen sich bei allen nachfolgenden LP-Veröffentlichungen von Jackson zu albernen Vergleichen hinreißen: Die Nachfolger seien deutlich weniger oft verkauft worden – und qualitativ damit auch deutlich weniger gut als dieser sehr spezielle Vorgänger. Der Vergleich hinkt kolossal, denn jedes weitere Album von Jackson war unfassbar erfolgreich. Mit Verkaufszahlen, von denen andere Menschen noch nicht mal zu wagen geträumt hätten ("Bad" 35 Millionen, "Dangerous" 32 Millionen, "Invincible" 6 Millionen). "Thriller" bleibt ein Meilenstein; nicht nur musikalisch, sondern selbstverständlich auch kommerziell. Die Verkaufszahlen bewegen sich bis heute allerdings in Sphären, die wohl kaum jemals ein Mensch wird wiederholen können. Dieser Erfolg ist ein Erfolg, den man nicht wiederholen KANN!

Und es ist ein Erfolg, den man als Mensch auch kaum verkraften kann! Michael Jackson war eine öffentliche Person. Und jeder konnte weltweit den Niedergang dieser Person mitverfolgen. Sein Hang zu Kindern, seine merkwürdige Transformation zu einem Wesen mit immer hellerer Haut, seine skurrilen Nasen-OPs. Das alles wurde mit Häme und Mitleid verfolgt. Als Jackson dann aber 2009 völlig überraschend im Alter von nur 50 Jahren stirbt, ist kein Platz mehr für Mitleid und Häme. Denn dann wird klar: "Thriller" war ein Gipfel, an dem ein Mensch zerschellen kann. Das viele Geld, der Ruhm, der öffentlich Druck. Das alles war zu viel für ihn. Am Ende konnte er nur noch mit stärksten Schmerzmitteln auf den Beinen bleiben. Und schlafen konnte er nur noch mit einem Narkosemittel! Eine Überdosis dieses Narkosemittels, das rein gar nicht in die Hände einer Privatperson, sondern nur in einen OP gehört, hat ihn umgebracht – medizinisch betrachtet. Aber am Ende war es wohl viel mehr als nur ein Betäubungsmittel…