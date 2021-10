Ein Album, an dem keiner vorbeikommt

Ein Meilenstein der Musikgeschichte



Als George Michael das Projekt "Wham!" beendet, ist er ein gestandener Star. Dass ihn sein Solo-Debut "Faith" dann aber zum weltweiten Superstar macht, kann keiner ahnen. Er selbst am wenigsten.

Ein Talent erfüllt die hohen Erwartungen

George Michaels "Faith" gehört zu den Alben, das jeder anständige Musik-Liebhaber zu Hause im Regal stehen hat – und zwar immer noch. Auch wenn es schon mehr als drei Jahrzehnte auf dem Buckel hat.

Aber Michael gelingt hier etwas, was nur wenige Künstler schaffen: Er textet und komponiert Lieder, die zu Klassikern werden. Lieder, bei denen jeder bis heute mitsingen kann. Und man darf wirklich nicht vergessen: Er komponiert und textet ALLE Lieder auf dem Album. Zusätzliche Hilfe gibt es nur einmal bei "Look At Your Hands", wo der bis heute relativ wenig bekannte David Austin ein bisschen mitmacht. Das macht den Briten zu einem Ausnahme-Künstler. Denn hier bleiben jahrzehntelang sowohl Melodie als auch Text bei den Fans im Ohr. Er hat ein unglaubliches Talent – und wird dieses Talent auch in den kommenden Jahren immer wieder unter Beweis stellen.

Ein Album wird zum Überflieger

George Michael landet mit seinem Solo-Debut vom Fleck weg einen fast schon unheimlichen Welt-Erfolg.

Die Zahlen sind besonders in den USA berauschend. Aber was Deutschland betrifft, muss man hier sagen: Durchaus ordentlich – aber bei Weitem nicht so überwältigend wie in den USA. Bei uns landet "Faith" auf Platz 3 – dort auf Platz 1. Von den sechs Singles, die ausgekoppelt werden, läuft eine Single schlechter als die andere (nur zwei landen hierzulande in den Top Ten: "I Want Your Sex" und "Faith"). In den USA herrscht dagegen eine regelrechte George-Michael-Hysterie. Von diesen sechs Singles landen vier auf Platz Eins, eine auf Platz 2 und eine auf Platz 5 ("Kissing a Fool").

Jeder Song hat seine Geschichte

Ein paar Anmerkungen noch zum ein oder anderen Lied: Der Opener "Faith" beginnt mit einer Orgel. Radio-Stationen lassen das Intro meistens weg. Wenn man es mal zu Gehör bekommen sollte, darf man kurz die Ohren spitzen: Die Melodie, die hier stark verlangsamt gespielt wird, ist die zum Wham-Hit "Freedom"!

"Father Figure" war einer der Lieblings-Songs bei Live-Auftritten des Künstlers. Dagegen hat er "I Want Your Sex" nach der begleitenden "Faith"-Konzert-Tournee so gut wie nie mehr live gesungen. Beide Lieder hatten zu Spekulationen über die sexuelle Orientierung von George Michael geführt. Die dazugehörigen Videos waren fast schon übertrieben heterosexuell ausgelegt. Innerhalb des Showgeschäfts war Michaels Orientierung von Beginn seiner Karriere an kein Geheimnis. Sein Outing hatte er aber erst 1998.

In seiner eigenen Radio-Show sagt Elton John einmal über "One More Try": "Ich werde nicht bei vielen Songs neidisch. Aber bei dem hier bin ich's! Ich wünschte, der wäre von mir!".

Bei "Monkey" geht es eigentlich um Drogenmissbrauch. Der "Affe" steht im Englischen als Synonym für Drogen. Eine Textzeile des Songs würde im Deutschen also eigentlich so klingen: "Wen liebst Du mehr? Deine Drogen oder mich?".

Glühende Verehrer – trotz eines kühlen Klangbildes

Auch wenn "Faith" viele Fans hat; unter den Liebhabern der klanglichen Brillanz – also bei den Hi-Fi-Freaks – gehört das Album nicht zu den Favoriten.

George Michael ist in zwei Aufnahmestudios unterwegs: Einmal in London und einmal in Dänemark - aber was auch immer hier aufnahmetechnisch passiert: es klingt kalt. Das hat u.a. damit zu tun, dass in fast jedem Lied die Stimme des Sängers mit Hall unterlegt wird. Und der für die 80er Jahre typische Synthesizer-Klang sorgt für wenig Wärme. Selbst die echten Blechbläser klingen merkwürdig steril. Einer der Hauptgründe liegt wohl in der digitalen Aufnahmetechnik, die George Michael hier zum ersten Mal in den Studios benutzt. Die ist im Jahr 1987 eigentlich nicht neu – aber offenbar legen die Tontechniker damals kein besonderes Gewicht auf ein wärmeres Klangbild.

Titelliste: Faith Father Figure I Want Your Sex (Part I & II) One More Try Hard Day Hand To Mouth Look At your Hands Monkey Kissing A Fool Hard Day A Last Request (I Want Your Sex (Part III))

Trotz aller Kälte: "Faith" hat bis heute glühende Verehrer – und bleibt ein Meilenstein der Musikgeschichte.