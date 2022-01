Wie aus wenigen Akkorden ein ganzes Album entsteht

Ein Meilenstein der Musikgeschichte



Sein erstes Solo-Album nach der Zeit bei Genesis hieß "Peter Gabriel". Sein zweites Solo-Album hieß "Peter Gabriel". Beim dritten Album wird er ganz kreativ und nennt es "Peter Gabriel". Das vierte Album heißt ausnahmsweise "Peter Gabriel". Im Jahr 1986 reißt der Plattenfirma der Geduldsfaden. Die will was Knackigeres: 12 Buchstaben sind einfach zu viel. Von 12 geht es runter auf zwei Buchstaben: Album Nummer fünf heiß jetzt einfach nur noch "So".

Der Start: Bauarbeiter-Helme, drei Musiker und ein paar Akkorde

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Auch kein Meisterwerk. Als sich Peter Gabriel im Mai 1985 daran macht, ein neues Album aufzunehmen, hat er nicht besonders viele Ideen. Er macht das zu Hause. Er hat ein wunderschönes Anwesen auf dem Land ("Ashcombe House" nördlich von Bath) – und im Schuppen hat er sein eigenes kleines Tonstudio.

Außer ihm sind nur noch zwei Leute dabei: Produzent Daniel Lanois. Und Gitarrist David Rhodes. Diesen beiden Leuten spielt er nur ein paar Akkordfolgen vor, mehr nicht. Akkorde, die für ihn das Gerüst zu neuen Songs bilden sollen. Die Musiker-Kollegen merken schon: Das wird Arbeit! Sie besorgen sich tatsächlich Bauarbeiter-Helme, weil sie sich musikalisch wie auf einer Baustelle vorkommen. Und weil sie mit so wenig Grundmaterial eigentlich nur improvisieren können, nennen sie sich selbst scherzhaft "Die drei Stooges" – nach der legendären Komiker-Truppe.

Gabriel ruft – und Musiker aus aller Welt fliegen ein

Dass mit der "Arbeit" nehmen die Musiker sehr ernst. Immer mehr Leute pilgern zum Anwesen von Peter Gabriel. Darunter jede Menge Weltstars wie Sängerin Kate Bush, Youssou N'Dour, Stewart Copeland von "Police", Manu Katché bringt sein exorbitantes Schlagzeug mit – und der gefragteste Bassist der Welt – Tony Levin – sorgt für den ganz speziellen Klang des Albums.

Denn tatsächlich gibt es nur wenige Musik-Alben, auf denen man die sonst eher so unauffällige Bass-Begleitung so prominent im Vordergrund hört, wie das hier in fast jedem Stück der Fall ist. - Sie alle sind perplex als sie merken, wie viel Kopfarbeit die beiden musikalischen Köpfe des Projekts leisten. Peter Gabriel macht sich nonstop Gedanken über die Reihenfolge der Lieder auf dem fertigen Album. Daniel Lanois schließt sich einmal sogar einen ganzen Tag lang im Studio ein. Alle anderen müssen sich an diesem Tag mit Spaziergängen in der Landschaft von Somerset die Zeit vertreiben.

Und welche Titel kommen jetzt auf das Album?

Es sind die, bei denen sich die Musiker in einen Rausch spielen, die, bei denen alles stimmt. Die, wo eine gewisse Magie zu spüren ist. Und hier kommt der große Einfluss von Produzent Daniel Lanois besonders zur Geltung. Denn laut Peter Gabriel war er derjenige, der das Ohr für magische Momente hatte.

Nochmal zur Erinnerung: Ausgangsbasis für "So" waren lediglich ein paar Akkorde. Um diese Akkorde herum wurde improvisiert. Die Improvisationen weiten sich zu Jam-Sessions aus. Die wiederum entwickeln sich zu kompletten Songs. Und es ist Lanois, der weiß, was gut ist, und was besser draußen bleibt. Auf seiner Homepage sagt Peter Gabriel zum Entstehungsprozess des Albums: "Was ich von Daniel Lanois gelernt habe, ist, absoluten Respekt für den Zauber des Augenblicks zu haben!". Und das heißt konkret: Man nimmt auch mal eine Version, die handwerklich nicht so perfekt ist, dafür aber einen gewissen Zauber hat. Als Beispiel für ein perfektes – ein magisches! – Zusammenspiel nennt er den Opener "Red Rain".

Der Fleiß wird belohnt. "So" geht durch die Decke – weltweit. Die meisten Alben (über 5 Millionen) verkauft Gabriel in den USA.

Ein denkwürdiges Video sorgt für den Rest

Großen Anteil am Erfolg des Albums hat die Single-Auskopplung "Sledgehammer". Mal von der packenden Melodie abgesehen: Der Song knallt mit einer geradezu unheimlichen Wucht der Blechbläser rein. Die kommen nicht aus dem Synthesizer, sondern die kommen von echten Blechblas-Instrumenten. Gabriel ist ein großer Fan von Otis Redding – und zwei Jahrzehnte nachdem er ihn mal live gesehen hat, fragt er die Begleitband von Otis Redding, ob sie ihm nicht für diesen einen Song aushelfen könne, was die natürlich gerne machen.

SWR Peter Gabriel: So Titelliste: Red Rain Sledgehammer Don't Give up That Voice Again In Your Eyes Mercy Street Big Time We Do What We're Told (Milgram's 37)

Der Video-Dreh wird zum anstrengenden Spektakel. Gabriel wird nicht einfach abgefilmt, nein. Er macht einzelne Bewegungen, die jede einzeln für sich abfotografiert werden. Die Technik heißt Stop-Motion und ist extrem zeitaufwändig. Gabriel sagt: "Nie wieder drehe ich so ein Video!". Die vier Minuten sind erst nach sieben anstrengenden Tagen im Kasten. Alle anderen Videos zu den darauffolgenden Single-Auskopplungen sind nicht annähernd so spektakulär. Bei "Don't Give Up" kuschelt er sechs Minuten lang mit Kate Bush. Übrigens kuschelt er nur aus einem Grund mit Kate Bush: Gabriels erste Wahl war eigentlich Dolly Parton. Aber die hat das Angebot mitzusingen – und mitzukuscheln – dankend abgelehnt! "Sledgehammer" ist bis heute das am häufigsten gespielte Video in der Geschichte von MTV!

Sledgehammer von Peter Gabriel

(Quelle: Youtube)