Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Die Idee für den Song kam Paul Simon unter der Dusche

In seiner Biographie Homeward Bound ist zu lesen, dass Paul Simon unter der Dusche über sein Leben nachdachte. Er war in den Dreißigern, Vater, geschieden und überlegte sich wie es weiter gehen soll. Uns so kam ihm die Idee für den Song "Still Crazy After All These Years". Vielleicht kann man den Song auch als eine Art Selbstparodie von Paul Simon sehen.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Gestern hab' ich abends meine Ex-Freundin getroffen.

Ich lächelte. Sie schien sich sehr zu freuen.

Wir redeten von alten Zeiten, tranken ein, zwei Bier:

Immer noch verrückt, nach all den Jahren ...

Ich bin nicht so der Typ, der viel unter die Leute geht.

Ich häng' wohl an den Dingen, die ich kenn'.

Ich glaub' auch diesen Liebesliedern nicht mehr, die mir flüstern:

Immer noch verrückt, nach all den Jahren ...

Vier Uhr am Morgen,

bin völlig erledigt

und wünsch' mir mein Leben weit weg.

Ich sorge mich nie.

Warum sollte ich auch?

Alles vergeht irgendwann.

Jetzt sitz' ich hier am Fenster, schau den Autos zu – ich fürchte,

ich schlag noch eines Tages was kaputt.

Doch eine Jury meiner alten Freunde spräch' mich sicher frei:

Immer noch verrückt, nach all den Jahren ...