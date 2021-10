Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Ein Song über die Liebe und das Altern

picture-alliance / Reportdienste dpa, epa Keystone Laurent Gillieron

Bonnie Raitt schieb " Nick Of Time" nach ihrem persönlichen und beruflichen Einbruch: Ihr Plattenlabel versetzte sie, ihre Romanze scheiterte und wurde Drogen und Alkohol abhängig. Als sie sich langsam der 40 näherte, entschied sich sich, dass es an der Zeit war ihr Leben umzukrempeln und clean zu werden. Das Album war ein voller Erfolg. Es belebte nicht nur ihre Karriere, sondern war auch ihre erste Nummer 1 in den Albumcharts.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Eine Freundin von mir weint nachts

und dann ruft sie mich an.

Überall sieht sie Babys

und sie hätte doch so gern ein eigenes.



Ich habe lange genug gewartet, sagt sie,

aber er kann sich einfach nicht entscheiden.

Das gehe schon viel zulange so

und sie müsse jetzt wohl die Wahl treffen,

und das zerreißt sie innerlich.



Sie hat Angst, einfach Angst, dass ihr die Zeit davon rennt.



Ich sehe meine Leute ,wie sie weiterkommen

und beobachte, wie sie sich körperlich verändern.

Sie sehen das auch an mir

und das hinterlässt auf beiden Seiten einen ziemlich schalen Geschmack.



Was immer du dir auch einreden magst,

das ist es, wo wir alle durchmüssen.



Dieser Weg macht einem schwer zu schaffen.

Gerade dann, wenn er voll auf dich zutrifft.



Wenn du aber dann vor dieser Entscheidung stehst

und einiges zu verlieren hast.



Dein Leben wird immer kostbarer, je weniger du davon verschwenden kannst.



In dem Moment, als ich an dem Punkt war

und dachte, jetzt ist es genug.

Da gab es keine Tränen mehr, kein Versprechen,

das nicht gebrochen und jedes verletzende Wort war gesagt.



Da bist du aufgetaucht und hast mir gezeigt,

wie ich alles hinter mir lassen kann.

Du hast es auch geschafft, mein Herz wieder zu öffnen

und zu meiner großen Überraschung -



- Ich habe plötzlich die Liebe wieder gefunden.

Es brauchte nur einen Wimpernschlag.

Ich habe Liebe gefunden, nach nur einem Augenblick.

Ja, ich habe sie wieder, Liebling.

Es brauchte nur einen Wimpernschlag.

Ich habe die Liebe wieder, Baby, nach nur einem Augenblick.