"Graceland" ist der Titelsong von Paul Simons erfolgreichstem Album. 15 Millionen Exemplare wurden verkauft und Paul Simon gewann sogar einen Grammy für das Album des Jahres. Ein Album ohne Mainstream Musik. Hauptsächlich finden sich auf dem Album nämlich afrikanisch beeinflusste Musik. Und so findet sich darauf auch die schnelle tanzbare Musikform Zydeco. "Graceland2 ist aber nicht ganz so afrikanisch angehaucht wie die anderen Tracks.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Wie eine National-Gitarre, so lag das Mississippi-Delta scheinend vor mir.

Ich folgte dem Strom entlang dem Highway durch die Wiege des Bürgerkriegs.



Ich bin auf dem Weg nach Graceland,

Graceland in Memphis, Tennessee.

Ich geh nach Graceland.

Verkrachte Existenzen und Pilger mitsamt ihren Familien,

und wir alle sind auf dem Weg nach Graceland.



Mein Mitfahrer ist neun Jahre alt,

das Kind aus meiner ersten Ehe,

und ich bin mir sicher, dass wir beide in Graceland willkommen sind.



Sie kommt zu mir zurück, nur um mir klarzumachen, dass sie eigentlich schon weg ist.

Als ob ich das nicht mitgekriegt hätte,

als ob ich wüsste, was in meinem eigenen Bett passiert,

als ob ich das nie geschnallt hätte,

als ob ich nicht wüsste, wie sie ihre Haare aus der Stirn bürstet.

Und sie sagte: Eine verlorene Liebe ist grade so, als ob dein Herz ein Fenster hätte,

wo jeder reingucken kann und sehen, dass du völlig daneben und durch den Wind bist.

Und jeder sieht, wie der Wind weiter bläst.



Meine Reisebegleiter sind wie Geister, tote Augen.

Und ich sehe sie und schaue in die Leere.

Und trotzdem bin ich mir sicher,

wir alle sind willkommen in Graceland.



Da ist ein Mädchen in New York, sie sagt von sich selbst, sie sei ein menschliches Trampolin.

Und manchmal, wenn ich in Panik gerate, verfalle oder stürze, sag ich:

Oh , das ist es, was sie damit gemeint hat.

Sie meint, wir alle stürzen uns auf Graceland

und ich stelle fest, eine verlorene Liebe ist wie ein Herz mit offenem Fenster.

Jeder sieht, dass du völlig durchgeknallt und durch den Wind bist

und jeder fühlt, wie der Wind bläst.



In Graceland, in Graceland,

ich fahr nach Graceland

Und ohne dass ich es erklären könnte,

ein Teil von mir muss unbedingt Graceland sehen.

Vielleicht sollte ich mich dagegen wehren,

gegen jede Liebe, jedes Ende

oder - vielleicht gibt es ja gar kein Muss mehr.

Vielleicht habe ich ja wirklich einen Grund zu glauben,

jeder ist willkommen in Graceland.