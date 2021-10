Der "Summer Of ´69" hat es ganz schön in sich!

Ein Meilenstein der Musikgeschichte



Es muss mal gesagt werden: Beim "Summer Of ´69" geht es nicht um ein bestimmtes Jahr. Es geht um eine bestimmte Stellung beim Sex!

Sind Sie zufällig wegen des Wörtchens "Sex" bei uns hängengeblieben? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Aber tatsächlich ist es so, dass einer der größten Hits von Bryan Adams herzlich wenig mit dem Sommer des Jahres 1969 zu tun hat. (Adams war 1969 ein kleiner neunjähriger Junge). Das Lied wird im bitterkalten kanadischen Winter im Januar 1984 aufgenommen!

In mehreren Interviews hat der Musiker immer wieder darauf hingewiesen, dass er eigentlich nur ein bestimmtes Sommer-Gefühl rüberbringen wollte. Und dazu gehöre für junge Leute nun mal auch Sex. Und eine gewisse Stellung beim Sex, die einfach nur "69" heißt. – Wer soll es ihm verübeln? Als das Album "Reckless" im Jahr 1984 veröffentlicht wird, feiert Adams gerade seinen 25. Geburtstag. Der Kanadier ist damals ein aufstrebender Rockmusiker. Drei Alben hat er schon veröffentlicht – jedes Mal mit ein bisschen mehr Erfolg. Er ist ein Star – aber noch lange kein Weltstar. Das ändert sich aber jetzt mit "Reckless" (was übersetzt so viel wie "rücksichtslos" heißt). Er hat einen Song-Schreiber-Kollegen, der bei jedem Titel auf dem Album mitmacht: Jim Vallance. Dieser Vallance (der auch für Aerosmith schreibt) erinnert sich später: "Wir konnten nicht wissen, dass das Album 12 Millionen Mal über den Ladentisch gehen würde. Wir haben einfach nur Songs geschrieben. Einerseits hatten wir nichts zu verlieren. Andererseits mussten wir niemandem etwas beweisen".

Bryan Adams (1984)

Und schon wieder Sex! Diesmal aber beim Fremdgehen

Das ist doch mal eine sehr lockere Herangehensweise. Und dieses Album zeichnet sich vor allem durch eine Charakteristik aus: Es ist vollkommen ungezwungen! Solider, grundehrlicher, handgemachter Rock. Schön laut, schön melodisch, und schön geradeaus. Und weil Rock'n'Roll und Sex schon immer zusammengehört haben, gibt es gleich nochmal einen zweiten sehr prominenten Song auf dem Album mit genau diesem Thema. Und zwar "Run to you".

Hört man sich den Text an, darf man sich wundern. Bryan Adams singt hier nämlich vom Fremdgehen! Die Frau zu Hause – das ist die, die ein Herz aus Gold hat. Die einen nie und nimmer im Stich lassen würde. Das ist aber gleichzeitig auch die, deren Liebe – naja, wie soll man das beschreiben? – deren Liebe nicht gerade durch Heißblütigkeit auffällt! Und was sie nicht weiß, macht sie auch nicht heiß.

Derjenige, aus dessen Perspektive da gesungen wird, der rennt dann eben nachts zu seiner Geliebten – zu der Dame, die ihn im Gegensatz zur Ehefrau ziemlich anmacht. – Für ein Video war die Geschichte Mitte der 80er vielleicht ein bisschen zu anstößig. Im dazugehörigen albernen Video-Clip ist es tatsächlich eine Gitarre, über die Bryan Adams da singt…! Albern deswegen, weil das Ding zu ihm hält, egal ob es schneit, regnet oder glühend heiß draußen ist.

Balsam für die kanadische Seele

Für Bryan Adams ist das Album in jeder Hinsicht ein Meilenstein. Es ist aber auch besonders für das kanadische Selbstwertgefühl ein Meilenstein. Denn bis dahin gab es niemanden aus Kanada, der in der Heimat (und anderswo!) einen so gigantischen Erfolg hatte. Es ist das erste Mal, dass sich in dem riesigen - aber nicht sonderlich bevölkerungsreichen Land - das Album eines kanadischen Künstlers mehr als eine Million Mal verkauft. Adams macht es seinem Publikum aber auch wirklich leicht! Denn die handgemachte, sehr melodische Rockmusik ist auch ein bisschen der Gegenentwurf zum knatschbunten Synthie-Pop, der damals weltweit erfolgreich ist. Zehn Lieder sind auf dem Album drauf. Keines ist quälend lang. Nach nicht einmal 38 Minuten ist die Laufzeit schon rum. Und von den 10 Songs werden sage und schreibe 6 Songs als Singles ausgekoppelt. Sie alle werden in Nord-Amerika zu Hits.

SWR Bryan Adams: Reckless Titelliste: One Night Love Affair She’s Only Happy When She’s Dancin’ Run To You Heaven Somebody Summer Of ‘69 Kids Wanna Rock It’s Only Love (With Tina Turner) Long Gone Ain’t Gonna Cry

Erfolg ist manchmal kurios

Und um kurz bei diesen sechs Single-Auskopplungen zu bleiben: Ein paar Jahre später – genau genommen 1993 – veröffentlicht Bryan Adams ein Greatest Hits Album: Es heißt "So Far, So Good" und beinhaltet insgesamt 14 Tracks. Fast genau die Hälfte davon wird von den sechs Single-Auskopplungen des "Reckless"-Albums gestemmt. Und noch ein kleines Kuriosum: Der SWR hat im Jahr 2010 mal eine Umfrage gemacht. Thema: "Hits, die in Sommerstimmung versetzen". Der "Summer Of ´69" ist dabei auf Platz eins gelandet. Das ist witzig. Denn obwohl das Lied ein Klassiker ist: In Deutschland war die Single nicht besonders erfolgreich. Platz 62 war hier das höchste der Gefühle.