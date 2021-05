Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich will leben können

Ich will geben können

Wie ein Bergmann grabe ich nach einem Herz aus Gold

So habe ich mich nie geben können

Das lässt mich suchen nach einem Herz aus Gold

Und ich werde alt dabei



Ich war in Hollywood

Ich war im Redwood (Waldgegend mit Mammutbäumen)

Den Ozean durchquerte ich auf der Suche nach einem Herz aus Gold

Meinen Inneres habe ich durchforstet,

Es ist eine so feine Vorstellung

Die mich weiter nach einem Herz aus Gold suchen lässt

Und mir läuft die Zeit davon