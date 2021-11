Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



manchmal muss man kämpfen, wenn man ein Mann ist

Das ist das Fazit, das Tommy in dem Song zieht. Die bösen Jungs, die "Gatlin Boys" waren im wirklichen Leben Larry Steve und Rudy Gatlin. Sie waren ein wirklich beliebtes Trio und traten als "Larry Gatlin and the Gatlin Brothers" auf. Und Kenny Rogers bediente sich noch mehreren Namen. Beck, die im Song die Freundin von Tommy ist, war in Wirklichkeit Larrys Freundin. Als "Coward Of The County" herauskam, wurden die Gatlin-Brüder beschuldigt Vergewaltiger zu sein. Larry Gatlin sagt, dass Kenny Rogers ruhig einen anderen Namen hätte wählen können. Er meinte aber, dass sie alle möglichen Namen ausprobiert hätten, die haben aber nicht so gut geklungen.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Für jeden im Landkreis war er der Schlappschwanz.

Nicht ein einziges Mal war er hingestanden,

ihnen das Gegenteil zu beweisen.

Seine Mama nannte in Tommy,

aber die Leute riefen ihn nur den Schisser.

Etwas in mir sagte mir immer,

dass sie bei Tommy damit falsch lagen.



Er war erst 10 Jahre alt, als sein Vater im Knast starb.

Ich habe mich um Tommy gekümmert,

denn er war der Sohn meines Bruders.

Ich erinnere mich noch immer an die letzten Worte,

die mein Bruder zu Tommy sagte:

"Sohn, mein Leben ist vorbei,

aber deins hat gerade erst angefangen.



Versprich mir, mein Sohn, nicht die Dinge zu tun,

die ich getan habe.

Geh Ärger aus dem Weg, wenn du kannst.

Es ist kein Zeichen von Schwäche,

wenn du die andere Wange hinhältst.

Ich hoffe, du bist alt genug, um das zu verstehen.

Sohn, um ein Mann zu sein, musst du nicht kämpfen."



Für jeden gibt es irgend jemanden

- und Tommys Liebe war Becky.

In ihren Armen musste er nicht beweisen,

was für ein Mann er war.

Eines Tages, er war bei der Arbeit,

posaunten die Gatlin Jungs herum,

dass sie ihren Spaß mit Becky hatten,

sie waren derer drei.



Tommy öffnete die Haustür und sah seine heulende Becky,

das zerrissene Kleid, der gebrochene Blick

- das war zu viel für ihn.

Er griff über den Kamin

und nahm das Foto seines Vaters herunter.

Als seine Tränen auf Vaters Gesicht fielen,

hörte er die Worte wieder:



Versprich mir, mein Sohn, nicht die Dinge zu tun,

die ich getan habe.

Geh Ärger aus dem Weg, wenn du kannst.

Es ist kein Zeichen von Schwäche,

wenn du die andere Wange hinhältst.

Ich hoffe, du bist alt genug, um das zu verstehen.

Sohn, um ein Mann zu sein, musst du nicht kämpfen.



Die Gatlin Jungs lachten ihn nur aus, als er in die Bar kam.

Einer von ihnen stand auf

und begegnete ihm auf halben Weg.

Als Tommy sich dann umdrehte, sagten sie:

"He! Der alte Schisser verzieht sich."

Aber ihr hättet eine Stecknadel fallen hören,

als Tommy stehen blieb und die Tür verriegelte



20 Jahre kriechen waren in ihm abgefüllt,

er würde nichts zurückbehalten

- er hat ihnen alles eingeschenkt

Als Tommy die Bar verließ,

stand von den Gatlin Jungs keiner mehr.

"Der ist für Becky", sagte er nur,

als er den Letzten umfallen sah.



Und ich hörte, wie er sagte:



"Vater, ich versprach dir, es nicht so zu machen wie du.

Wenn es ging, bin ich Ärger aus dem Weg gegangen.

Aber bitte denk jetzt nicht,

dass ich schwach geworden bin,

nur weil ich die andere Wange nicht hingehalten habe.

Und Papa, ich will hoffen, du verstehst das.

Manchmal muss man eben doch kämpfen,

wenn man ein Mann ist."



Für jeden im Landkreis war er der Schlappschwanz.