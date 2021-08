Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Eine Hommage an DAS Sexsymbol Marilyn Monroe

"Candle In The Wind" - die Kerze im Wind steht für Marilyn Monroes kurzes, aber ereignisreiches Leben. Der Text wurde von Elton Johns Songwriter Bernie Taupin geschrieben, er war es auch der die Idee für den Titel hatte. Grund dafür war ein Zitat über Janis Joplin. Berne Taupin bestreitet, dass es nur ein Song über Marilyn Monroe ist. "Candle In The Wind" ist eigentlich ein Song, der jedem Musiker oder Schauspieler gewidmet sein kann der früh gestorben ist.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Auf Wiederseh'n Norma Jean.

Ich habe dich zwar nie gekannt,

aber du hattest die Würde aufrecht zu stehen,

während die um dich herum nur krochen.

Sie krochen aus den Holzverarbeitungen

und flüsterten in deinen Verstand.

Sie haben dich in die Tretmühle geschickt

und dich dazu gebracht, deinen Namen zu ändern.



Und es kommt mir so vor als hättest du dein Leben gelebt

wie eine Kerze im Wind.

Du wusstest nie, an wem du dich festhalten solltest

wenn der Regen einsetzte.

Ich hätte dich gerne gekannt aber ich war nur ein Kind.

Deine Kerze ist längst erloschen ,

lange bevor es deine Legende jemals tun könnte.



Die Einsamkeit war hart,

die schwierigste Rolle, die du jemals gespielt hast.

Hollywood schuf einen Superstar

und Schmerz war der Preis, den du bezahlen musstest.

Selbst dann als du starbst hat dich die Presse noch verfolgt.

Alles was die Zeitungen zu berichten hatten war,

dass Marilyn nackt gefunden wurde.



Auf Wiederseh'n Norma Jean.

Ich habe dich zwar nie gekannt,

aber du hattest die Würde aufrecht zu stehen,

während die um dich herum nur krochen.

Auf Wiederseh'n Norma Jean.

Von dem jungen Mann dort in der 22. Reihe,

der in dir mehr sieht als nur Sex,

mehr als nur unsere Marilyn Monroe.