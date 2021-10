Keine Angst vor dem Album Nummer Zwei!

Ein Meilenstein der Musikgeschichte



Jeder Künstler kennt das – wirklich jeder! Die Angst vor dem Erfolg. Oder besser gesagt: Die Angst vor dem Sturz in die Bedeutungslosigkeit. Denn dass man einmal Erfolg hat – und diesen Erfolg dann wiederholt; das gelingt nur den allerwenigsten Künstlern. Aber genau dieses Kunststück schafft Whitney Houston in den 80er Jahren (und ein paar weitere Kunststücke sollen in den Jahren danach noch folgen!).

Kann man einen Sensations-Erfolg toppen? Whitney kann!

Ihr Sing-Talent fällt schon früh auf – besonders bei ihrer Mutter. Emily Houston ist selbst Sängerin und bestreitet ihren Lebensunterhalt einigermaßen erfolgreich mit Club-Touren. Whitney singt immer wieder mit. Ihr wird sogar schon als Teenager ein Plattenvertrag angeboten, aber die Mutter lehnt das ab. Ihr Kind soll bitteschön erst mal die Schule zu Ende machen. Als ein Plattenproduzent aufmerksam wird, Whitney alt genug ist UND ein ausgefeiltes Song-Konzept steht, gibt es mit dem Debut-Album "Whitney Houston" dann auch einen unglaublichen Welterfolg. Einen Erfolg, den keiner erwartet hat – und der nur schwer zu toppen ist. Aber Whitney Houston kann auch das noch toppen!

Never Change A Winning Team!

Das Kunststück nur zwei Jahre später 1987 zu wiederholen, ist im Falle von Whitney Houston fast schon zu einfach, könnte man meinen: Never Change A Winning Team! Allerdings sind schon viele Künstler mit genau dieser Strategie gescheitert. Warum es bei Whitney Houston dann doch klappt, hat vielleicht ein bisschen mit dem Zeitgeschmack zu tun. Denn als das neue Album rauskommt, ist das alte in vielen Ländern immer noch erfolgreich in den Charts vertreten. – Die Plattenfirma heuert wieder dieselben Produzenten und Songwriter an (Whitney Houston komponiert nicht selber; sie textet nicht selber; das alles übernehmen andere Leute für sie). Und man ist sich auch nicht zu schade, fast denselben Titel für das neue Album zu wählen. Hieß Album Nummer 1 noch "Whitney Houston", so heißt Album Nummer 2 jetzt ganz schlicht nur noch "Whitney"!

Die Kritik mault, die Fans jubeln

Das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten – jedenfalls in den Augen der Kritiker. Die fühlen sich ein bisschen verschaukelt, weil sie das Gefühl haben, hier eine Art Zwillings-Album zu hören. Die Fans stört das aber überhaupt nicht. Im Gegenteil. Sie kaufen "Whitney" wie verrückt. Sie kaufen nicht nur das Album, sondern so gut wie jede Single-Auskopplung auch. Es ist unglaublich. Aber die Sängerin landet in den USA einen Single-Nummer-Eins-Hit nach dem anderen – und sorgt damit für Rekorde. Hits wie "I Wanna Dance With Somebody", "Where Do Broken Hearts Go" oder auch "Didn´t We Almost Have It All" sind zu Klassikern geworden. – Eine Sache verblüfft heutige Ohren aber auch: und zwar dass man deutlich merkt, dass 1987 immer noch das Jahr der Vinyl-LPs ist (CDs werden deutlich weniger verkauft). Konkret heißt das: Es gibt einen auffälligen Unterschied zwischen der A- und der B-Seite. Die Ohrwürmer sind fast alle auf der A-Seite zu finden. Sechs Singles werden ausgekoppelt. Fünf davon befinden sich auf der A-Seite!

SWR Whitney Houston: Whitney Titelliste: I Wanna Dance With Somebody Just The Lonely Talking Again Love Will Save The Day Didn’t We Almost Have It All So Emotional Where Are You Love Is A Contact Sport You’re Still My Man For The Love Of You Where Do Broken Hearts Go I Know Him So Well

Noch etwas ist ungewöhnlich: Balladen und schnelle Songs halten sich die Waage. Die Anordnung ist allerdings skurril – die Titel folgen ALLE dem Schema "schnell, langsam, schnell, langsam". Und das ist eine Anordnung, die man so heute wohl kaum noch wagen würde – die Stimmungsschwankungen wären einfach zu groß. Dem Erfolg des Albums schadet das allerdings nicht. Bis heute wird "Whitney" 20 Millionen Mal verkauft – und damit fast genauso oft wie der berühmte Vorgänger.

Das Video zu "I Wanna Dance With Somebody: (Quelle: Youtube)