Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Als du auf die Party kamst, hattest du deinen Auftritt,

grade so, als würdest du an Bord einer Yacht gehen.

Deinen Hut hattest du taktisch klug auf der einen Seite nach vorne gezogen

und dein Schal, der war in apricot.



Mit einem Auge hast du dich dann im Spiegel begutachtet,

wie du beim Tanzen wirkst.

Und alle Mädchen träumten davon, deine Tanzpartnerin zu sein,

deine Partnerin zu sein.



Du bist darauf ja so eingebildet,

du glaubst wahrscheinlich auch noch,

dieses Lied handelt nur vor dir.

Du bist so aufgeblasen,

ich könnte drauf wetten, du denkst, dieses Lied erzählt von dir.

Ist es nicht so? Das denkst du doch?



Vor ein paar Jahren, da hattest du mich.

Ich war damals noch ziemlich naiv.

Naja, und du hast gesagt, wir zwei, wir zwei wären ein tolles Paar

und du würdest mich nie verlassen.

Aber dann hast du dich von allem getrennt, die dir lieb und teuer war,

und ich war ein Teil davon.

Ich hatte ein paar Träume, aber sie waren wie der flüchtige Dampf von meinem Kaffee, wie der heiße Dampf meines Kaffees.



Jetzt erfahre ich, du warst in Saratoga

und, natürlich, dein Pferd musste ja gewinnen.

Danach bist du mit deinem Learjet hoch nach Nova Scotia geflogen

nur, um dort die totale Sonnenfinsternis zu sehen.

Zweifellos, du bist die ganze Zeit immer dort, wo man dich erwartet,

und falls mal nicht,

dann bist du mit irgendeiner Unterweltfigur unterwegs,

oder du betrügst grade deinen besten Freund mit dessen Frau,

mit dessen Frau, dessen Frau.



Du hältst dich für den Größten,

du glaubst womöglich, dass dieses Lied nur wegen dir geschrieben wurde.

Dabei bist du so hohl.

Ich könnte drauf wetten, du glaubst dieser Song handelt von dir.

Das tust du doch, Ist es nicht so?