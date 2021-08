Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Das Tribut Lied von 9/11

2001 bekam "Only Time" eine neue Bedeutung. Eyna führte den Song am 8.November 2001 bei Larry King Live auf. Ein ganz besonderer Programmpunkt zum Gedenken an die Opfer des schwärzesten Tages in Amerikas Geschichte. Im Publikum saß der Präsident und der Bürgermeister von New York. Am 20.November wurde dann das Album wieder veröffentlicht und der ganze Erlös ging an die Feuerwehrleute "Americas Best" die mehr als 300 Leute verloren haben.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Wer sagt voraus, wohin der Weg führt

Was der Tag bringen wird - nur die Zeit

Und wer weiß schon, ob Deine Liebe so stark wird

wie dein Herz es gerne hätte - nur die Zeit

Wer kann es erklären, dass dein Herz so aufgeht

Wie deine Liebe abhebt - nur die Zeit

und warum ist es so, dass dein Herz weint, wenn die Liebe stirbt

- nur die Zeit weiß es.



Wer weiß, ob es Liebe ist, wenn sich zwei Lebenswege kreuzen

Und wer kann sagen, ob die Nacht dein Herz bewahrt, wenn der Tag schläft.

Und wer weiß schon, ob die Liebe so reift, wie es sich dein Herz wünscht - nur die Zeit.

Und wer weiß schon wohin der Weg uns führt, wo der Tag der endet - nur die Zeit.

Wer hat die Antworten - nur die Zeit, nur die Zeit