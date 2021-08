Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Nach fast einem Jahrzehnt wieder in der UK-Hitparade

"I Saved The World Today" wurde als erste Single des Albums veröffentlicht und brachte Eurythmics nach fast einem Jahrzehnt wieder in die UK-Hitparade. Als Single wurde "I Saved The World Today" aber nicht in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Dafür aber in Finnland, Griechenland, Ungarn, Italien und Polen. Dort erreichten sie den Spitzenplatz. Und auch als Filmmusik war "I Saved The World Today" zu hören und war als Hintergrundmusik für eine Verlobungsparty in Staffel 2 von "The Sopranos" und in noch zwei weiteren Filmen.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Am Montag fühlst Du Dich wie eine Zeitbombe

die schon viel zu lange tickt

Du verblutest

Es gibt Tage, da lernst Du nichts Neues mehr

Vom dem Punkt, an dem es kein Zurück mehr gibt

Du lässt es zurück



Hey, hey, Heute habe ich die Welt gerettet

Jeder ist jetzt glücklich

Die schlechte Dinge sind vorbei

Das Gute ist da um zu bleiben

Bitte, lasst es hier sein



Millionen Menschen brauchen etwas zu essen

und ich, ich hab alles, was ich brauche

Ich atme

und in mir tut etwas weh

es zu verbergen, das beherrsche ich völlig

darunter leide ich



Hey, hey, Heute habe ich die Welt gerettet

Jeder ist jetzt glücklich

Die schlechte Dinge sind vorbei

Das Gute ist da um zu bleiben

Bitte, lasst es hier sein



Lasst es hier sein

Lasst es bleiben

Das Gute.