Ein Schokoladeneis mit Erdnussbutter-Keksteig, Butter-Brickle und weißen Schokoladenstückchen

Diese leckere Eiscreme kreierte 2008 Ben & Jerry´s. Ihr Name: "Goodbye Yellow Brickle Road". Das Eis wurde zum Gedenken an Eltons erstes Konzert in Vermont gemacht. Am 21. Juli 2008 war das auf dem Essex-Junction-Messegelände. Dort hatte Elton John auch vor seiner Show ein Eis gegessen.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Wann kommst Du mal wieder runter

und landest auf dem Teppich?

Wäre ich bloß auf meiner Farm geblieben

und hätte auf meinen alten Herrn gehört.



Du weißt genau, Du kannst mich nicht mehr festhalten

Du hast keine Abo auf mich

Ich bin kein Überraschungspaket für Deine Freunde

Und um den Blues zu singen, dafür ist dein Boy noch zu jung.



Also, leb wohl Straße des Erfolgs

auf der die Partylöwen brüllen

Du schaffst es nicht, mich in Dein Penthouse zu verpflanzen

Ich kehre Heim, zurück in mein normales Leben

Zurück zur krächzenden , alten Eule in den Wäldern

werde wieder Erdkröten fangen gehen

Oh ja, mir ist endlich klar geworden

m e i n e Zukunft liegt jenseits der Straße des Erfolgs.



Was wirst Du dann tun, denk darüber nach

Ich wette darauf, dass damit Dein Höhenflug beendet ist

Zumindest wird es dich ein paar Wodka/Tonic kosten

damit Du wieder auf die Beine kommst.



Vielleicht findest Du für mich ja auch einen Ersatz

Von meiner Sorte gibt's 'ne ganze Menge

Herumstreuner, die keinen Pfennig haben

und auf dem Boden herumschnuppern,

die steh'n auf so Leckerbissen,

wie Du einer bist.