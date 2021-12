Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Also, Du glaubst Du gibst in irgendeiner Bühnenshow den Romeo



Du gehst den langen Nachhauseweg

Du nimmst den Umweg in Kauf



Denn Du bist die Lachnummer des Viertels

Du brauchst Dir keinen Kopf machen, ob es dir gut geht

Nimm den Umweg in Kauf



Und doch hast Du manchmal den Anflug dazu zu gehören

Aber diese zarte Grün verwelkt sehr schnell, Mann

Und dann könnte man meinen, für deine Frau bist nur ein Möbelstück

Dabei konnte sie mal richtig nett sein

Ist das nicht merkwürdig?



Wenn die einsamen Tage zu einsamen Nächten werden

Machst Du einen Trip in die Lichter der Stadt

Und dann nimmst Du den langen Umweg nach Hause



Du siehst nie das, was Du willst

Betreibst ständig Effekthascherei

Du nimmst wieder den Umweg

Gehst den langen Weg nach Hause



Und wenn Du dann auf der Bühne stehst,

dann ist es unglaublich, unvergesslich, wie sie Dich anhimmeln

Aber dann glaubt Deine Frau von Dir, jetzt bist du vollends durchgeknallt

Oh dieses Elend, gibt es denn gar keinen Ausweg?



Spürst Du, dass dein Leben in einer Katastrophe endet?

Oh, das muss so sein, daran reift man als Mann

Wenn Du auf die vergangenen Jahre zurückblickst

Was hättest Du sein, was werden können

Dir hat bloß Zeit gefehlt



Nun, wenn der Tag kommt, an dem sich alle zur Ruhe setzen

Wem geben wir die Schuld, dass Du nicht mehr da bist?

Du bist auf dem langen Weg nach Hause

Du bist weiter auf dem Weg zu Dir