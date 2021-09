Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Es kann passieren, das die Erde bebt und wir verloren gehen,

wenn die Farben erblassen und die Dunkelheit über uns hereinbricht.

Wir suchen verzweifelt nach dem Ort, den wir Zuhause nennen.

Wir überqueren sogar den weiten Ozean,

nur um den Sinn unserer Reise zu verstehen.



Kann mir nicht jemand sagen, wer ich bin?

Kann ich irgendwann mal meine Träume leben?

Kann meinen tiefen Fluss mit mir in Einklang bringen?

Kann mir nicht jemand sagen, wer wir sind?

Wir sind viel zu weit von unserem Weg abgekommen.

Können wir auf unserem Grund jemals Blumen blühen sehen?



Es gab Zeiten, in denen wir fast verzweifelt waren,

in denen wir unsere Sehnsüchte in den Wind schrieben

und trotzdem hofften, einige Wünsche würden in Erfüllung gehen.

Am Ende unserer Reise mussten wir uns aber eingestehen.

Der Ozean diente nur der Erfahrung,

dass der Schatz in uns ist.



(anderer Sprecher/ spanischer Text)

Nichts ist mehr unmöglich

und nichts ist so schlimm wie ein verschlossenes Herz.

In jedem Moment liegt Farbe, Lachen, Angst, Freude und Schmerz,

und was uns die meiste Kraft gibt, ist die Liebe.