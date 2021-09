Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Einer der wohl am häufigsten falsch interpretierten Songs

Veranstalter -

Ganz klar "Every breath you take" ist ein Liebeslied. FALSCH. Es geht nämlich um einen obsessiven Stalker. Police Frontman Sting erzählt, dass der Song ein ziemlich böses Lied ist. Er geht um Eifersucht, Überwachung und Besitz. Sting schrieb "Every breath you take", nachdem er sich von seiner ersten Frau, Frances Tomelty, getrennt hatte. Bis heute wird der Song aber immer noch gerne auch vielen Hochzeiten gespielt.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Du brauchst nur Luft zu holen,

dich bewegen,

eine Verbindung abbrechen

einen Schritt machen

ich werde dich dabei beobachten



Jeden verdammten Tag

Jedes Wort von Dir

Egal, welches Spiel Du treibst

Jedes mal wenn Du wo übernachtest

Ich werde alles mitkriegen



Verstehst Du denn nicht?

Du gehörst nur mir

Ich kriege schon Herzrasen

Wenn du nur zu einem Schritt ansetzt



Jeden Zug, den du machst

Jeden Schwur, den du brichst

Jedes Lächeln, das du vortäuscht

Welchen Anspruch du auch geltend machst

Nichts wird mir entgehen



Ich bin verloren, seit du mich verlassen hast

nichts von Dir ist geblieben

Außer Träumen

Nacht für Nacht die gleichen Traumbilder von dir

Immer nur dein Gesicht,

wohin ich auch sehe



Mir ist so kalt und ich wünsche mir nichts mehr als dich zu umarmen

und ich rufe dir nach

"Baby, baby, bitte!"