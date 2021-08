Imago imago/Prod.DB

Wie oft soll ich noch versuchen, dir zu sagen,

dass es mir leid tut, was ich getan habe.

Aber sobald ich anfange, dir das zu erklären,

solltest du lieber sagen, hey, diese Probleme

haben doch eben erst angefangen.



Ich sag mir ja selbst immer wieder:

Warum lernst du nie, dein großes Maul zu halten?

Das ist es, was weh tut: die Worte zu hören,

die aus deinem Mund herausfallen.

Sag mir - warum?



Vielleicht bin ich verrückt, vielleicht bin ich blind,

vielleicht bin ich schrecklich gemein.

Aber ich sehe dir trotzdem an, was du denkst.

Ich habe nur zu oft gehört, dass es dir besser

gehen würde wenn - ja - wenn... Warum siehst

du nicht, dass dieses Boot sinkt.



Lass uns zum Strand runter gehen -

wir werden die Zweifel vertreiben.

Manche Dinge bleiben besser ungesagt.

Trotzdem lassen sie mich nicht los,

treiben mich um.

Sag mir - warum?



Da ist das Buch, das ich nie gelesen habe,

da sind die Worte, die ich nie gesagt habe,

der Weg, den ich nie betreten werde,

die Träume, die ich stellvertretend träume,

die Freude, die oft zu kurz kommt,

die Tränen, die wir vergossen haben,

die Angst, der Schrecken, der Inhalt meines

Kopfes - und da sind die Jahre, die wir

verbracht haben.

Und da ist das, wofür sie stehen - und so

fühle ich mich.



Weißt du eigentlich, wie ich mich fühle?

Ich glaube nicht, dass du weißt, wie es

mir geht.



Du hast keine Ahnung, was ich fühle.