Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Ein eher unmoralisches Lied

So empfand der Vater der Wilsons "Fun, Fun, Fun". Er war der Manager der Band und kontrollierte sie sehr. Dieser Song entsprach keines Wegs seinen konservativen Moralvorstellungen. Er hatte das Lied einfach nicht verstanden. Einige Monate nach der Veröffentlichung trennten sich "The Beach Boys" von ihm. Heute gehört "Fun, Fun, Fun" zu den Klassikern, damals war das aber noch anders. Als das Lied veröffentlicht wurde, waren "The Beach Boys" auf Tour in Australien. Und als sie zurück kamen herrschte "Beatlemania" und die stellten alle anderen Songs in den Schatten.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Also, sie hatte Daddys Wagen

und kurvte damit um den Hamburgerstand herum. Nun,

es sieht so aus, als ob sie die Bibliothek völlig vergessen hat

was sie eigentlich ihrem Alten Herrn erzählt hat. Nun,

das Autoradio bis zum Anschlag aufgedreht

rast sie, was sie kann. Nun,

ein Mordsspaß für sie,

aber nur bis Daddy ihr den Thunder-Bird wegnimmt.



Also, die (anderen) Mädchen konnten sie nicht ausstehen.

Der Grund: Sie läuft wie ein Ass, sieht so aus und fährt auch so. Nun,

sie lässt das Indy 500 Meilen-Rennen so alt aussehen,

wie ein Rennen von römischen Streitwagen. Nun,

`ne Menge Jungs haben versucht sie zu kriegen

aber sie führt sie an der Nase herum, wie bei einer Wildgänsejagd. Nun,

sie hat ihren Heidenspaß dabei

bis ihr Daddy den Thunder-Bird einkassiert



Eigentlich hast du ja gewusst

dass dein Vater dir auf die Schliche kommt

und seit er dir die Schlüssel weggenommen hat

glaubst du, das war´s mit dem Spaß. Nun,

du kannst aber auch mit mir auf die Piste gehen

wir können da ´ne Menge anstellen. Nun,

wir werden unseren Spaß haben,

auch wenn Daddy jetzt den Thunder-Bird hat.