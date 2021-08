Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Knapp vier Jahre hielt die stürmische Ehe von Madonna und Sean Penn

Pressestelle Warner Music

Der Text von "The Power Of Good-bye" handelt angeblich von Madonnas Ex-Mann Sean Penn. Eine Liebe die nicht lang anhielt. Gerade mal vier Jahre waren die beiden verheiratet. Das Musikvideo ist mindestens so emotional wie die Ballade selbst. Es zeigt Madonna und ihren Liebhaber wie sie gemeinsam Schachspielen. Dann zerstört Madonna das Schachbrett und symbolisiert damit das Ende der Beziehung. Danach geht sie am Meer entlang. Inspiriert wurde das Musikvideo von dem Film "The Homas Crown Affair".

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Dein Herz ist verschlossen,

deshalb muss ich gehen.

Dieser Bann ist gebrochen,

dabei liebte ich dich so sehr.



Freiheit kommt, wenn du gelernt hast zu gehen.

Erneuerung ist möglich, wenn du gelernt hast nein zu sagen.



Du warst die Pflichtlektion, die ich lernen musste.

Ich war deine Festung und du hast sie niedergebrannt.



Schmerz ist das Warnsignal, dass etwas nicht stimmt.

Ich bete zu Gott, das es bald vorbei ist.



Du willst höher hinaus.



Da bleibt nichts mehr, um es zu versuchen.

Da gibt es kein Versteck mehr.

Es gibt keine größere Kraft als die Gewalt des Abschieds.



Dein Herz ist verschlossen,

deshalb muss ich gehen.

Dieser Bann ist gebrochen,

dabei liebte ich dich so sehr.



Du warst die Pflichtlektion, die ich lernen musste.

Ich war deine Festung.



Da gibt es nichts mehr zu verlieren.

Da ist kein Herz mehr, um es zu verhöhnen.

Es gibt keine größere Kraft als die Gewalt des Abschieds.



Lerne Abschied zu nehmen.

Ich sehne mich danach, Abschied zu nehmen