Die "Kellnerin die Politik betreibt" wird Billy Joels Ehefrau

SONY BMG - Foto: Rainer Hosch

Billy Joel arbeitete sechs Monate in "The Executive Room", einer Piano-Bar in Los Angeles. Den Song "Piano Man" hat er dort geschrieben. Und die Personen, von denen er im Song singt, existieren wirklich. Joel spielt dort unter dem Namen Bill Martin. Martin ist sein zweiter Vorname. Kein Wunder also, dass die Kunden ihn in dem Song Bill nennen. Als "Piano Man" ein Hit wurde war Billy Joel peinlich berührt. Er hatte niemals daran geglaubt. Er sagt, die Melodie ist nicht sehr gut und sehr repetitiv, der Text ist respektabel.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Neun Uhr an einem Samstagabend.

Die üblichen Leute drängen herein.

Neben mir der alte Mann betrachtet

liebevoll seinen Gin Tonic. Er sagt:

"Lieber Junge, spiel mir eine Melodie.

Ich weiß nicht mehr genau, wie sie

geht, aber sie ist traurig und süß und

ich kannte sie auswendig als ich noch

die Kleidung eines jungen Mannes trug".



Sing' uns ein Lied, du bist der Mann am Klavier.

Sing' uns ein Lied heute Nacht.

Wir sind alle in Stimmung für eine Melodie

und du schaffst es, dass wir uns gut fühlen.



John an der Bar ist mein Freund.

Er gibt mir die Drinks umsonst.

Ständig erzählt er Witze, während er die

Aschenbecher leert, aber es gibt einen Platz,

an dem er lieber wäre.

"Bill", sagt er, "ich glaube, das bringt mich um hier",

ein Lächeln verschwindet in seinen Mundwinkeln.

"Ich bin sicher, ich könnte Filmstar werden,

wenn ich nur von hier wegkäme".



Paul ist ein vermögender Schriftsteller,

der nie Zeit für eine Frau hatte.

Jetzt unterhält er sich mit Davy, der immer

noch in der Navy ist und dort vermutlich auch

sein restliches Leben zubringen wird.



Die Bedienung hält Vorträge über Politik,

während die Geschäftsleute langsam betrunken werden.

Sie alle teilen sich einen Drink namens Einsamkeit,

aber immer noch besser, als alleine zu trinken.



Sing' uns ein Lied, du bist der Mann am Klavier.

Sing' uns ein Lied heute Nacht.

Wir sind alle in Stimmung für eine Melodie

und du schaffst es, dass wir uns gut fühlen.



Gute Leute - dafür, dass es Samstag ist.

Der Manager lächelt mir zu. Er weiß,

dass sie alle nur kommen, um mich zu sehen,

um ihr Leben eine Weile zu vergessen.

Das Klavier klingt wie Karneval und

das Mikrophon schmeckt wie ein Bier.

Sie sitzen an der Bar, hauchen meinem

Gesang Leben ein und fragen:

"Mann, was machst du denn hier?"



Sing' uns ein Lied, du bist der Mann am Klavier.

Sing' uns ein Lied heute Nacht.

Wir sind alle in Stimmung für eine Melodie

und du schaffst es, dass wir uns gut fühlen.