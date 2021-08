Billy Joel She's Always A Woman

Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Billy Joels Song für seine erste Ehefrau Elizabeth

(c) SONY BMG - (c) SONY BMG

Als Billy Joel seine spätere Ehefrau Elizabeth das erste Mal sah, war sie noch mit seinem Schlagzeuger Jon Small verheiratet. Und dann hatte Billy mit ihr eine Affäre. Das reichte ihm aber nicht aus und es quälte ihn nur an zweiter Stelle zu stehen. Es quälte ihn so sehr, dass er einen halbherzigen Versuch machte sich selbst umzubringen. Er trank Möbelpolitur. Ironischerweise wurde Billy von dem Mann gerettet, den er betrog. Jon Small fuhr ihn nämlich ins Krankenhaus.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ihr Lächeln kann tödlich, ihr Blick verletzend sein.

Sie zerstört dein Vertrauen mit ihren gelegentlichen Lügen.

Von sich gibt sie nur etwas preis, wenn sie will, dass du es merkst.

Sie versteckt sich wie ein Kind,

aber für mich ist sie immer die Frau



Sie kann dich dazu bringen zu leben.

Sie kann dich nehmen oder dich verlassen.

Sie fordert Ehrlichkeit.

Aber sie wird dir niemals glauben.

Und sie nimmt von dir, was sie kriegt,

aber nur ohne Gegenleistung.

Sie stiehlt wie ein Dieb,

aber für mich ist sie immer noch die Frau.



Oh, sie passt schon auf sich auf

Und wenn ihr danach ist, kann sie auch warten,

Sie ist ihrer Zeit voraus

Oh und sie teilt nichts aus und gibt sich nie geschlagen

Sie überlegt sich´s eben anders



Sie wird dir den Garten Eden versprechen und mehr

Und dann, dann wird sie dich ohne Rücksicht niedermachen

Du bist verletzt, und sie lacht dich aus.

Aber sie holt das Beste aus dir heraus und bringt das Schlimmste zum Vorschein

Und du bist auch noch selbst schuld

Trotzdem für mich wird sie immer die Frau bleiben



Oh ja, sie hat sich gut im Griff.

Und sie kann warten, wenn sie will.

Sie ist ihrer Zeit voraus.

Oh ja, und sie verteilt nichts und gibt niemals auf.

Sie überlegt es sich dann einfach anders.



Sie kann auch nett sein.

Und dann ist sie plötzlich grausam.

Sie verhält sich so, wie sie will.

Andere kümmern sie nicht,

aber dafür kann man sie nicht einmal verantwortlich machen.

Sie hat sich diese Einstellung verdient.

Und was dir bestenfalls mit ihr passiert,

sie wird einen Schatten auf dich werfen.

Und trotzdem, für mich wird sie immer nur das eine sein, eine Frau.