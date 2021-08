Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Elton Johns erste Single

Bevor Elton John groß rauskam, arbeitete er als Songwriter und Studiomusiker. "Your Song" war einer der ersten Songs die Elton John mit seinem langjährigen Songwriter Bernie Taupin schrieb. Sie arbeiteten ab sofort viel zusammen und zogen in Johns Elternhaus. 1967 entstand "Your Song" da war Taupin gerade mal 17 Jahre alt. Taupin sagt selbst, dass der Text einer der naivsten und kindlichsten Texte in seinem gesamten Repertoire ist. Und trotzdem der Song klappt. Und das erklärt sich Taupin so: "Es war so, weil es damals real war und genau das was ich fühlte. Ich war 17 Jahre alt und hatte eine komplett naive Ansicht über die Liebe".

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ein bisschen komisch ist es schon, dieses Gefühl

Und ich bin keiner von denen, die sich leicht verstellen können

Ich habe kaum Geld, aber Junge, wenn ich es hätte

Ich würde uns ein großes Haus kaufen, in dem wir leben könnten



Wäre ich ein Bildhauer, aber das bin ich ja nicht,

Oder wenigstens so ein Quacksalber in einer Jahrmarktbude...

Ich weiß es ist nicht viel, aber das Beste, was ich dir geben kann

Mein Geschenk ist ein Lied und dieses hier ist für dich.



Und du kannst allen erzählen, dass es dein Lied ist

Vielleicht ist es nichts Besonderes, aber jetzt, wo es fertig ist,

hoffe ich, dass es dir nichts ausmacht,

Nichts ausmacht, dass ich in Worte gefasst habe

Wie wunderbar es ist, mit dir zusammenzuleben



Ich saß oben auf einem Dach und kickte das angesetzte Moos weg

Zugegeben, ein paar Strophen fielen mir wirklich nicht leicht

Aber die Sonne war nett zu mir, als ich dieses Lied schrieb

Es ist für Leute wie dich, die zuhören können



Also verzeih mir, dass ich gewisse Dinge leider vergessen habe,

Na ja, ich weiß nicht mehr, ob sie grau oder blau sind

Aber das ist auch egal. Worauf es mir ankommt ist

Du hast die tollsten Augen, die ich je gesehen habe