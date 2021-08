Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Der erste Hit in den neu gebauten Trident Studios in London

"My Name Is Jack" war einer der ersten Songs die eine Session in den neu gebauten Trident Studios in London hatten. Damit kam Manfred Mann den ganz Großen zuvor. Später wurden die Studios nämlich durch die Künstler wie David Bowie, The Beatles oder Queen berühmt.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich bin Jack und ich wohn hinten drin im Greta-Garbo-Heim.

Mit Freunden, die ich nie vergesse, egal wo es mich später mal hin verschlägt.



Und ich bin Jack und ich wohn hinten drin im Greta-Garbo-Heim für missratene Jungs und Mädels.

(Wir alle lieben Jack, wir wohnen hinten drin im Greta-Garbo-Heim für missratene Jungs und Mädels.)



Da geht Fred und hält sich den Kopf,

weil er glaubt, er hätte die Bombe gehört.

Und hier kommt Supermann, der zieht echt 'ne Schau ab.

Es macht Riesenspaß, und für mein Leben gern renn ich die Treppe rauf und runter.

Ich mach so viel Krach wie ich nur will, das kümmert hier keinen.



Da drüben ist Carl mit seinem drolligen Haar und der ist überhaupt nie traurig.

Wenn ich größer bin, möchte ich mal so schnell rennen können wie mein Freund Paul.

Dort ist das hübscheste Mädchen der ganzen weiten Welt und die heißt Melody Mend.

Und hier kommt meine Mama mit Bruder Tom, der ist wahrscheinlich mein bester Freund.

(Tom ist mein bester Freund)

Mein bester Freund

(Tom ist mein bester Freund)



Ich bin Jack und ich wohn hinten drin im Greta-Garbo-Heim

(Wir alle lieben Jack) und ich wohn hinten (wir wohnen hinten)

hinten drin im Greta-Garbo-Heim für missratene Jungs und Mädels.



Ich bin Jack und ich wohn hinten drin im Greta-Garbo-Heim

(Wir alle lieben Jack) und ich wohn hinten (wir wohnen hinten)

hinten drin im Greta-Garbo-Heim für missratene Jungs und Mädels.

Ich bin Jack und ich wohn hinten

Ich bin Jack und ich wohn hinten ...