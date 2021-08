Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Zum ersten Mal inspirierte Elton Johns Musik seinen Songwriter für einen passenden Text

Eigentlich schrieb Johns Songwriter erst den Text und Elton John schrieb dann die Melodie dazu. Bei "Sorry Seems To Be The Hardest World" war es aber genau andersrum. Elton spielte in seinem Apartment ein bisschen auf seinem Klavier herum und da kam Songwriter Taupin der Text. Als John 1977 in Wembley seine neues Album Blue Moves vorstellte, kündigte er auch gleichzeitig an, dass der nicht mehr auf Konzerttour gehen wolle. Die Worte fielen im sichtlich schwer. Und welcher Song passt wohl besser als "Sorry Seems To be The Hardest Words" nach so einer traurigen Ankündigung. Das war Elton Johns Entschuldigung dafür.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Was muss ich tun, dass du mich wieder liebst?

Was tun, damit du mich wieder gern hast?

Was kann ich schon machen, wenn es mich wie der Blitz trifft?

Und ich aufwache und du bist nicht da.



Was soll ich nur tun, damit du mich wieder willst?

Was muss ich tun, damit du mich wieder zur Kenntnis nimmst?

Was soll ich sagen, wenn es aus ist und vorbei?

Am schwierigsten ist es wohl zu sagen: "Es tut mir leid !"



Es ist traurig, so schade, eine schmerzliche Situation

Und sie wird immer absurder.

Es ist traurig, jammerschade,

Warum können wir nicht noch einmal darüber reden?

Oh, irgendwie kommt es mir so vor

"Es tut mir leid" - zu sagen, ist am schwierigsten.