Einer der bekanntesten Songs von David Bowie

Am 4. November 1969 erschien das gleichnamige Studioalbum "Space Oddity". Das Album gilt als Bowies erstes Rock-Album. Inspiriert wurde das Lied von Stanley Kubricks: "A Space Odyssey" und stellt die Figur Major Tom vor.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Kontrollzentrum an Major Tom

Kontrollzentrum an Major Tom

Nehmen sie ihre Proteinpillen ein und setzen sie ihren Helm auf

Kontrollzentrum an Major Tom

Countdown läuft, Triebwerke gezündet

Zündung überprüft. Möge Gott bei Ihnen sein



(10,9,8,7,6,7,6,5,4,3,2,1 lift off)



Kontrollzentrum an Major Tom

Sie haben es geschafft

Und die Zeitungsleute wollen wissen, wessen Hemden sie tragen

Wenn Sie wollen, können sie es jetzt wagen, die Kapsel zu verlassen



Hier ist Major Tom an Kontrollzentrum

Ich gehe durch die Schleuse

Und ich schwebe ganz eigenartig

Und die Sterne sehen heute auch ganz anders aus



Ich sitze hier in einer Blechdose

Von hier oben ist der Planet Erde blau

und für mich gibt es nichts zu tun

Obwohl ich 100.000 Meilen entfernt bin

Bin ich völlig ruhig

Das Raumschiff wird schon wissen wohin

Und richtet meiner Frau aus, das ich sie sehr liebe



Kontrollzentrum an Major Tom

Da stimmt was nicht, ihr Schaltkreis ist tot

Können sie mich hören, Major Tom?

Können sie mich hören Major Tom?

Können sie mich hören? Major Tom?



Hier schwebe ich um meine Blechdose

Hoch über dem Mond

Der Planet Erde ist blau

und ich kann da gar nichts dran ändern