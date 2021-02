Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Während John Travolta durch die Straßen New Yorks tanzt, läuft im Vorspann von Saturday Night Fever "Staying Alive"

Warner Music Group -

Damit wird Der Song zum Disco-Klassiker. Der Film repräsentiert die ganze Disco-Ära und deshalb verband man die Bee Gees auch mit diesem Genre. Sie selbst bezeichnen sich aber gar nicht also Disco-Band. Robin Gibb sagt: "Alles was du im Radio gehört hast, war Disco dieser Sound: dooo! Dooo Syn-Drum. Wir hatten nie eine Syn-Trommel auf unseren Platten".

Die SWR1 Pop & Poesie die Übersetzung:

Schon an meinem Gang kannst Du sehen

Ich bin ein Frauen-Typ.

Ich rede nicht lang rum.

Ich steh auf laute Musik und die Wärme der Frauen.

Von klein auf wurde ich rumgeschubst.



Aber das ist vorbei. Es ist okay.

Schau ruhig weg.

Aber so was wie die Wirkung der New York Times auf die Menschen,

das sollten wir verstehen.



Egal wer du bist, Bruder, Mutter -

Du bleibst lebendig, bleibst am Leben

Du spürst wie die Stadt brodelt und die Menschen beben

Und wir bleiben lebendig, bleiben am Leben



Logisch, dass es mir mal gut und mal schlecht geht.

Aber wenn gar nichts los ist, hänge ich mich erst recht rein.

Dann wachsen meinen Schuhen Engelsflügel.

Weil ich ein Tänzer bin, und damit lag ich noch nie falsch.

Du weißt, dass das in Ordnung geht. Es ist Okay,

weil ich so den nächsten Tag noch erlebe.

So was wie die Wirkung der New York Times auf die Menschen,

das sollten wir verstehen.



Wenn man Leben mal stockt, ruf ich um Hilfe.

Ja, um Hilfe.

Wenn mein Leben mal stockt, ruf ich um Hilfe.

Um Hilfe, um am Leben zu bleiben.