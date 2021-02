Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



In einer Garage mit nur einer Trommel

So entstand "You win again". Mit dem gleichnamigen Hit von Hank-Williams von 1952 hat der aber nichts zu tun. Von Anfang an war den Bee Gees aber klar; es muss einfach ein großer Hit werden. Einen Monat hat es dann gedauert um den Song zu schneiden und die richtige Mischung zu finden. Die haben sie auch gefunden. "You win again" wurde ein großer Hit.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich konnte mir keinen Reim darauf machen

Warum konntest Du mir nicht das geben, was eigentlich jeder braucht

Ich sollte dich nicht draufhauen lassen, wenn ich eh schon unten bin

Mein Baby



Ich bekam mit, dass alle es wussten - du benützt mich

Mich wundert nur, dass du mich nicht loshaben wolltest

Aber eines Tages lüfte ich das Geheimnis und schaue in Dein wahres Herz

Bevor wir anfangen diese Liebe kaputt zu machen, muss es zwischen uns ausgeglichen sein



Es gibt keinen Kampf

Mit mir kannst Du nicht um diese Liebe kämpfen

Du gewinnst sowieso

Die Zeit wird knapp

Und wir machen nichts anderes außer zu gucken, wer von uns beiden die Nase vorn hat

Es gibt für mich aber keine Alternative auf dieser Welt

Manche versuchen es erst gar nicht

Aber wenn es jemand schafft, dann wir

Und ich, ich werde Dir folgen



Oh Baby, ab sofort werde ich an Dir rütteln

Und Deine Mauern einreißen, eine nach der anderen

Ich werde von allen Seiten auf Dich einschlagen

Niemand kann diesen Körper aufhalten, Dich zu nehmen



Du passt besser auf, das schwöre ich Dir.

Und ich werde da sein, wenn Du eines Tages fällst

Ich könnte Dich niemals links liegen lassen

Die größte Liebe von allen