Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Ein Song über unerwiderte Liebe

Pressestelle Warner Music -

Der Gitarrist Peter Buck versuchte sich an der Mandoline. Er nahm seine ersten Versuche auf und als er sie sich dann anhörte, dachte er, dass das doch eine gute Grundlage für einen neuen Song wäre. Und das war es dann auch. Peter Buck spielt in "Losing My Religion" die Mandoline und ist stolz darauf, dass jeder Part auf der Platte live aufgenommen wurde.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ach, das Leben ist größer. Es ist größer als du, und du bist nicht ich.

Wo ich hin will - in deinen Augen Distanz.



Oh nein, ich hab zu viel gesagt, ich hab alles gesagt.



Das bin ich in der Ecke, der da, im Scheinwerfer.

Verliere meine Religion, will sicher sein,

und ich weiß nicht, ob ich 's kann.

Oh nein, ich hab zu viel gesagt, aber noch nicht genug.



Ich dachte, ich hörte dich lachen.

Ich dachte, ich hörte dich singen.

Ich denke - ich dachte, ich sah - du versuchst es.



Mit jedem Wispern, jede wache Stunde, wähle ich meine Bekenntnisse,

versuche, dich zu belauern, wie ein verletzter, verlorener, blinder Feind, Feind.

Oh nein, ich hab zu viel gesagt, ich hab alles gesagt.



Denk nach, denk doch mal nach, Gipfel des Jahrhunderts,

denk doch mal nach: du hast mich auf die Knie gezwungen, bleich.

Was, wenn all diese Fantasien zerplatzen?

Jetzt hab ich zu viel gesagt.



Ich dachte, ich hörte dich lachen.

Ich dachte, ich hörte dich singen.

Ich denke - ich dachte, ich sah - du versuchst es.



Das war nur ein Traum.

Das war nur ein Traum.