Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich hab schon einige Jungs kennen gelernt, die dachten sie hätten

es ziemlich drauf.



Aber Du hast fast eine Kunst daraus gemacht.

Du hältst Dich für ein Genie und fährst einen damit glatt an die Wand.

Du bist ein richtiges Original, ein Besserwisser.



Oh, Du denkst, Du bist etwas Besonderes.

Oh, Du meinst, Du bist was Anderes.

Okay, Du bist Raketenwissenschaftler.

Aber das macht wenig Eindruck auf mich.

Klar hast Du das Hirn dazu

aber nicht das gewisse Etwas.



Versteh' mich nicht falsch, Du bist schon in Ordnung,

aber es reicht nicht um mich mitten in der Nacht zu wärmen.



So 'n Typ, der ständig einen Spiegel in der Hosentasche hat,

hab ich noch nicht getroffen.



Und womöglich noch einen Kamm im Ärmel stecken hat - für alle Fälle.

Und dazu dieses Gel mit extra Halt, das Deine Haare umklammert.

Damit nur ja nicht Deine Frisur aus dem Rahmen fällt.



Okay, Du bist Brad Pitt.

Das beeindruckt mich wenig.

Du siehst gut aus, aber das gewisse Etwas fehlt Dir.

Versteh mich nicht falsch, Du bist ganz in Ordnung.

Aber das allein reicht nicht aus, um mich auch mitten

in der Nacht auch warm zu halten.



Du bist von der Sorte Jungs, die meinen, alles an ihren Schlitten

müsste blitzblank sein.

Und bevor ich einsteige vermittelst Du mir das Gefühl, ich sollte

vorher besser die Schuhe ausziehen.

Ich kann's gar nicht fassen, Du gibst Deinem Wagen ein

Gute-Nacht-Küssen?

Komm schon, Baby, das war doch bloß ein Witz! Oder?



Okay, Du hast einen Wagen.

Aber das lässt mich ziemlich kalt.

Du hast was drauf in Sachen Fortbewegung,

aber eben nicht das gewisse Etwas.

Versteh mich nicht falsch. Ja, ich denke Du bist

soweit ganz in Ordnung.

Aber das allein reicht nicht für eine lange, kalte und

einsame Nacht.



Dafür macht es zu wenig Eindruck auf mich.

Okay, was glaubst Du eigentlich, wer Du bist.

Elvis oder so was?

Egal, damit schindet keiner bei mir Eindruck.