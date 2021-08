Sony -

Geboren in 'nem toten Nest

machte ich meinen ersten Anlauf und landete im Dreck.

Am Ende fühlst du dich wie ein Hund, der zu oft geschlagen wurde,

bis du schließlich dein halbes Leben damit beschäftigt bist,

das alles zu verbergen.



Geboren in den USA

Ich wurde in den USA geboren

Ich wurde in den USA geboren

Geboren in den USA



Zuhause steckte ich ein bisschen in der Klemme

und sie gaben mir ein Gewehr,

schickten mich in ein fremdes Land um loszuziehen,

den gelben Mann zu töten.



Geboren in den USA

Ich wurde in den USA geboren

Ich wurde in den USA geboren

Ich wurde in den USA geboren

Geboren in den USA



Wieder zurück zu Hause in der Raffinerie

sagt der Personalchef zu mir: "Sohn, wenn es nach mir ginge..."

Dann ging ich 'runter zu meinem Vertrauensmann für die Veteranen und der sagte:

"Mein Sohn, verstehst du nicht..."



Einen Bruder hatte ich, der kämpfte bei Khe Sahn gegen den Vietkong.

Die sind immer noch dort, er aber längst von uns gegangen.

Er hatte eine Frau in Saigon, die er liebte,

und ich habe jetzt ein Foto von ihm in ihren Armen.



Da unten im Schatten der Gefängnismauern,

draußen bei den Gasflammen der Raffinerie,

bin ich nun schon zehn Jahre auf Achse

und ich kann nirgendwohin weglaufen...

Es gibt keine Richtung, in die ich gehen kann.



Geboren in den USA

Ich wurde in den USA geboren

Geboren in den USA

Ich bin schon längst auf der Strecke geblieben in den USA

Geboren in den USA

Geboren in den USA

Geboren in den USA

Mann, ich bin 'n ganz schön cooler Typ in den USA.