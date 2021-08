Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten? Ein Song über die Teppichkriecher?!

Imago Foto: imago, BRIGANI-ART

Was sich Genesis wohl dabei gedacht hat? Eine Ballade über Teppich-Kriecher. Eine etwas andere Interpretation behauptet ja in dem Text handelt es sich um den Weg des Spermas zur Eizelle. Ob das jetzt besser ist?

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Da ist Schafwolle unter meinen nackten Füßen

Die Wolle ist weich und warm

Strahlt eine gewisse Wärme aus

Ein Salamander huscht in die Flamme um sich selbst zu zerstören

Unwirkliche Kreaturen werden bei ihrer Geburt gefilmt

Flöhe hängen am goldenen Vlies in der Hoffnung Frieden zu finden

Jeder Gedanke, jede Geste wird auf Zelluloid gebannt

Es gibt kein Verstecken in meiner Erinnerung

Kein Raum kann ausgeräumt werden



Die Kriecher bedecken den Boden im rot ockernen Korridor

Bei näherer Betrachtung der Leute, haben sie mehr Lebenskraft als zuvor

Sie bewegen sich im gleichen Rhythmus wie die schwere Holztür

Wo ihnen das Schlupfloch noch zublinzelt, um dann die Armen einzukesseln

Die Teppichkriecher achten genau auf ihre Rufer

"Wir müssen da rein um raus zu kommen"



Die Gesichter, die ich sehe, stieren in die gleiche Richtung

Nach oben zum Dach, wo die Zimmer sein sollen

So wie der Wald um das Sonnenlicht kämpft, das sich in jedem Baum verwurzelt

Werden sie wie von einem Magnet angezogen und glauben frei zu sein

Die Teppichkriecher hören genau auf ihre Rufer

"Wir müssen da rein um raus zu kommen"



Supermänner in Zivil werden von Kryptonit eingeschlossen

Und die weisen und dummen Jungfrauen mit ihren leuchtenden Körpern kichern nur

Durch eine Tür leuchtet das Erntefest im Kerzenschein

Es ist der Anfang der Treppe, die sich spiralartig aus dem Blick windet.

Die Teppichkriecher hören genau auf ihre Rufer

"Wir müssen da rein um raus zu kommen"



Die Schaufensterpuppe aus Porzellan mit der zersprungen Haut fürchtet den Angriff

Und das eifrige Pack erhebt die Krüge, als Ersatz für die Einkaufstasche

Die Flüssigkeit, die aus dem Riss durchgesickert ist, ist geronnen

Und der Angler schnappt seinen Stichling