Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Eines Morgens kam sie zu mir, es war ein einsamer Sonntag Morgen,

und ihr langes Haar wehte im Wind zur Zeit der Wintersonnenwende.

Ich weiß nicht wie sie mich fand, denn ich wanderte in der Dunkelheit,

und um mich herum war nur Verwüstung von einer Schlacht,

die ich nicht gewinnen konnte.



Dann sollte ich meinen Feind benennen, ich aber sagte,

ich bräuchte einige Männer, um ihre Brüder zu bekämpfen

und zu töten, ohne einen Gedanken an die Liebe oder Gott.

Und ich bat sie, mir Pferde zu geben, um meine Feinde niederzutrampeln,

so begierig war ich in meiner verzehrenden Leidenschaft über das Wegwerfen von Leben.



Aber sie würde nicht an einen Kampf denken, der Männer zu Tieren macht,

den man zwar leicht beginnen, aber schier unmöglich beenden kann.

Sie, die Mutter aller Menschen hatte mich so weise beraten,

dass ich mich davor fürchtete, wieder alleine weiterzuziehen

und ich fragte sie deshalb, ob sie bleiben würde.



"Oh Lady, gib mir deine Hand", rief ich, "lass mich hier an deiner Seite ruhen".

"So habe Glauben und Vertrauen in mich", sagte sie und erfüllte mein Herz mit Leben.

Die Stärke liegt nicht in der Anzahl, solche falschen Vorstellungen habe ich nicht.

Aber wenn du mich brauchst, dann sei dir sicher, ich werde nicht weit sein.



So sprach sie und dann drehte sie sich hinweg.

Ich fand keine Worte und konnte nur solange stehen bleiben,

bis ich ihren schwarzen Umhang verschwinden sah.

Meine Plage ist jetzt nicht leichter geworden, aber ich weiß ich bin nicht allein.

Mein Herz ist voll, jedes Mal wenn ich an diesen windigen Tag denke.

Und wenn sie eines Tages zu dir kommen sollte, so nimm ihre weisen

Worte mit vollen Zügen in dich auf und als deinen Lohn nimm die Tapferkeit von ihr an

und dann grüße sie von mir.