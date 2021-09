Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Die Stadt die niemals schläft

Imago imago, MediaPunch

"New York, New York" hat New York als die "Stadt, die niemals schläft" bekannt gemacht. Eine Stadt in der 24 Stunden die Geschäfte geöffnet haben und von der erwartet wird, dass sie immer in Bestform ist. Der Song ist aus der Perspektive eines Entertainers geschrieben, der eine kleine Stadt verlässt und jetzt sein Glück in der großen Stadt New York versucht. Er beschäftigt sich aber nicht mit den Schwierigkeiten, die auf ihn zukommen, sondern nimmt die Herausforderung an. Eine Parallele zu Frank Sinatra. Er kommt aus New Jersey und hat sich 1978 in New York als Legende in der Unterhaltungsindustrie etabliert

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ihr könnt es den Leuten jetzt beibringen.

Ich hau heute ab.

Ich will ein Teil sein von

New York, New York.

Meine Vagabunden-Schuhe wollen losziehen

mitten durchs Herz von

New York, New York.



Ich will aufwachen in einer Stadt die niemals schläft,

und feststellen, dass ich der King bin, hoch oben über dem Haufen.



Der Kleinstadt-Blues schmilzt schon weg.

Ich fang noch mal komplett neu an im guten, alten New York.

Wenn ich es da schaffe, dann schaffe ich es überall.

Nur auf dich selbst kommt´s an, New York, New York.



New York, New York,

ich will aufwachen in einer Stadt, die niemals schläft,

und feststellen, dass ich ´ne Nummer Eins bin, vorn auf der Liste, einfach der King

Nummer Eins A.



Der Kleinstadt-Blues schmilzt schon weg,

ich fang noch mal komplett neu an im alten New York.

Wenn ich es da schaffe, dann schaffe ich es überall.

Nur auf Dich selbst kommt es an, New York, New York.



