Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



2005 da fing alles an. James Blunt war frisch aus der Armee entlassen und traf seine Ex-Freundin Dixie in der Londoner U-Bahn mit ihrem neuen Freund

James Blunt C2 CONCERTS GMBH - Copyright: © Scarlet Page

Der Wahrheit entspricht das aber nicht wirklich. James Blunt sagt, wir wären verrückt, wenn wir glauben würden er sei ein ernsthaft romantischer Mensch. Und "You're beautiful" sei auch keine ernsthafte romantische Ballade, sondern hier geht es um einen total zugedröhnten Kerl, der in der U-Bahn eine Frau eines anderen stalkt.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Mein Leben ist brilliant.

Meine Liebe ist rein.

Ich sah einen Engel,

da bin ich mir sicher.

Sie lächelte mich in der U-Bahn an,

war aber bei einem anderen Mann.

Aber das bringt mich nicht um meinen Schlaf,

denn ich hab' 'nen Plan.



Du bist schön, so schön.

Schön bist du, das ist wahr.

Ich sah dein Gesicht in der Menge,

weiß aber nicht was ich tun soll,

denn ich werde nie bei dir sein.



Oh ja, unsere Blicke haben sich gestreift

als wir aneinander vorbeigingen.

Sie hat es mir angesehen -

ich war auf einem verdammten Hoch.

Ich denke aber nicht, dass ich sie wiedersehen werde,

trotzdem haben wir einen Moment für die Ewigkeit geteilt.



Du bist schön, so schön.

Schön bist du, das ist wahr.

Ich sah dein Gesicht in der Menge,

weiß aber nicht was ich tun soll,

denn ich werde nie bei dir sein.



Du bist schön, so schön.

Wunderschön bist du, das ist wahr.

Es muss einen Engel geben

mit ihrem Lächeln auf dem Gesicht,

denn er hat es sich ausgedacht,

dass ich bei dir sein sollte.



Jetzt ist es aber Zeit, der Wahrheit ins Gesicht zu schau´n.

Ich werde wohl nie mit dir zusammen sein.