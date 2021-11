Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Kenny Rogers erster Hit als Solokünstler

Der Song über die untreue Ehefrau, die ihren Ehemann zu einem ungünstigen Zeitpunkt verlässt wurde von einem realen Ereignis inspiriert. Hal Bynum, der mit Roger Bowling den Song geschrieben hat, hatte während er den Song schrieb ein paar Schwierigkeiten in seiner eigenen Ehe. Er verliebte sich nämlich nach und nach in eine andere Frau.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

In einer Bar in Toledo gegenüber vom Bahnhof,

saß sie auf einem Barhocker und nahm ihren Ring ab.

Ich dachte, da musst du näher ran und ging rüber.

Ich setzte mich hin und fragte sie, wie sie heißt.

Als die Drinks endlich Wirkung zeigten,

sagte sie: Ich bin nicht jemand, der gleich aufgibt,

aber jetzt höre ich auf, nur von Träumen zu leben.

Ich will wieder mal lachen und zwar ab sofort,

egal was das neue Leben mir bringt.



Ich sah ihn im Spiegel und beobachtete ihn ganz genau.

Ich dachte mir noch: Wie der aussieht, völlig fehl am Platz!

Er kam dann zu der Frau neben mir

mit einem merkwürdigen Gesichtsausdruck.

Seine riesigen Hände waren voller Schwielen,

er sah aus wie ein Berg.

Und für einen Moment dachte ich: Jetzt ist es mit mir aus und vorbei.

Aber dann fing er an zu zittern, weil sein großes Herz brach.

Er wandte sich ihr zu und meinte:



Du hast 'n prima Zeitpunkt ausgesucht mich zu verlassen, Lucille.

Mit vier hungrigen Kindern und die Ernte steht vor der Tür.

Ich hatte schon schlechte Zeiten,

auch traurige Zeiten habe ich überstanden,

aber dieses Mal werden die Wunden nicht verheilen.

Du hast schon 'n prima Zeitpunkt ausgesucht mich zu verlassen, Lucille.



Nachdem er gegangen war, bestellte ich noch 'ne Runde Whiskey

und dachte, wie klein sie ihn hatte aussehen lassen.

Wir verließen den Lichtschein der Bar und gingen rüber ins Hotel,

ohne ein Wort zu reden.

Sie war eine Schönheit, aber als sie mit zu mir kam,

muss sie gedacht haben, ich hätte den Verstand verloren.

Ich konnte ihr keinen Halt geben, denn das, was er ihr gesagt hatte

ging mir wieder und wieder durch den Kopf.