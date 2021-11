Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Respektlos gegenüber Veteranen

Das wurde Kenny Rogers oft vorgeworden. Er sang nämlich "Ruby, Don't Take Your Love To Town", einen Song über einen Kriegsveteranen, der seine Frau einfach gerne bei sich hätte, immer sehr fröhlich. Als der Song 1969 zum Hit wurde, tobte der Vietnam Krieg und viele Leute hatten kein Verständnis, für den Song. 1970 rechtfertigte sich dann Kenny Rogers sagte, dass er eigentlich nur gute Musik machen wolle.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Du hast dich schick gemacht,

die Lippen angemalt,

Locken in die getönten Haare gedreht.

Ruby, hast du vor irgendwohin auszugehen?

Der Schatten an der Wand sagt mir,

"die Sonne geht gleich unter"

Oh Ruby, geh nicht in die Stadt,

ich brauch deine Liebe hier



Ich habe diesen wahnsinnigen Krieg in Asien nicht angefangen,

aber ich war damals stolz darauf,

meine Vaterlandspflicht zu erfüllen.

Und es stimmt schon,

ich bin nicht mehr der, der ich einmal war.

Oh Ruby, aber ich brauch immer noch jemand, der bei mir ist.



Es ist nicht einfach, einen Mann zu lieben,

dessen Beine verkrüppelt und gelähmt sind.

Und ich kenne sehr wohl die Wünsche und

Bedürfnisse einer Frau in deinem Alter.

Aber sie haben mir gesagt,

viel Zeit bleibt mir sowieso nicht mehr.

Oh Ruby, geh nicht weg, bleib bei mir.



Ich weiß, dass sie geht.

ich habe gehört, wie die Tür zuknallte,

gerade so, wie ich es schon hundert Mal vorher gehört habe.

Wenn ich mich doch nur bewegen könnte,

ich würde meine Knarre holen und sie unter die Erde bringen.

Oh Ruby, bitte geh nicht in die Stadt, bleib hier.

Um Himmels Willen, Ruby, komm zurück.