Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Betrachtet mich nicht distanziert. Gebt nichts auf mein Lächeln.

Glaubt nicht, dass ich nicht weiß, was alles neben mir passiert.

Ich will nicht, dass ihr denkt, wenn ihr mich so betrachtet,

alles was in euch steckt, stecke auch in mir.

Was in mir steckt, soll Hilfe sein für sie.



Dass wir alles ändern wollen, hat genügend Gründe.

Vergesst doch ihre Hautfarbe, damit sie hoffen können.

Es gibt zu viele Meinungen, die sie verzweifeln lassen.

Wir sollten alle Türen öffnen, damit sie reden können.

Über Schmerzen, über Freuden. Dann können wir sie

informieren und uns endlich finden.



Es dauert keine sieben Sekunden.

So lange ich hier bin, werde ich warten.



Nichts kann uns bewegen.

Vor denen mit dem bösen Zauber sollten wir uns hüten.

Vor denen, die von Blut und Boden reden.

Böse und gemein, doch die Menschen sind nicht schlecht.

Nicht, wenn sie auf die Welt kommen.

Ein Kind kommt ohne Plan zur Welt

und ohne Ahnung, was die Farbe seiner Haut bedeutet.



Es dauert keine sieben Sekunden.

So lange ich hier bin, werde ich warten.



Es gibt Millionen Stimmen.

Die dir sagen, was sie denken sollte.

Sei mal eine Sekunde lang vernünftig.