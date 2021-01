per Mail teilen

Ich traf ein Kind Gottes.

Er lief die Straße lang

und ich fragte ihn: "Wohin gehst Du?"

Und das hat er mir dann gesagt:

"Ich gehe runter zu Yasgurs Farm

und mache in einer Rock´n´Roll Band mit,

zelte im Freien und versuche, meine Seele zu befreien."

Wir sind Sternenstaub

Wir sind golden

Wir sind 10 Milliarden Jahre alter Kohlenstoff

Und wir müssen unbedingt zurück

in den Garten (Eden)

Na, dann kann ich mit dir gehen.

Ich bin hierher gekommen, um den Smoggestank los zu werden,

und ich fühle mich wie ein Zahnrad von etwas, das in Bewegung ist.

Nun, vielleicht liegt das nur an dieser Jahreszeit,

vielleicht liegt es an der Menschen Zeit.

Ich weiß nicht, wer ich bin,

aber du weißt ja, man lernt nie aus.

Wir sind Sternenstaub

Wir sind perfekt

Wir sind 10 Milliarden Jahre alter Kohlenstoff

Aber wir müssen unbedingt zurück

in den Garten (Eden)

Als wir dann in Woodstock ankamen,

waren wir eine halbe Million Leute

und überall wurde gesungen und gefeiert.

Und ich träumte davon, wie die Bomberflotte

am Himmel nach Feinden späht

und sich dann über unserer Nation

in Schmetterlinge verwandelt.

Wir sind Sternenstaub

Wir sind rein und gut

Aber gefangen im Pakt mit dem Teufel

Und wir müssen unbedingt zurück

in den Garten (Eden)

(weitere Versionen von Joni Mitchell und Matthews' Southern Comfort)