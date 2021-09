per Mail teilen

Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Hätte Gott einen Namen, wie hieße er wohl?

Und – würdest du ihn ansprechen,

wenn du ihn sähest in all seiner Herrlichkeit?

Was würdest du fragen wenn nur eine Frage erlaubt wäre?

Ja, Gott ist groß. Ja, Gott ist gut.

Was aber, wenn Gott einer von uns wäre,

auch nur so 'n Würmchen wie jeder von uns?

Irgendein Fremder im Bus, der nach Hause will....

Hätte Gott ein Gesicht, wie sähe es aus?

Und wolltest du 's anschauen, wenn du danach

glauben müsstest an all solche Sachen wie

Himmel und Jesus, an Heilige und die Propheten?

Ja, Gott ist groß. Ja, Gott ist gut.

Was, wenn Gott einer von uns wäre,

auch nur so 'n Würmchen wie jeder von uns?

Irgendein Fremder im Bus, der nach Hause will,

ein heiliger Wanderer, immer allein

auf dem Weg in den Himmel....

Und nie ruft ihn irgendwer an.

Höchstens der Papst.