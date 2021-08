Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Babacar: ein kleiner Junge aus Afrika

France Gall hat den kleinen Jungen aus Afrika, Babacar Sall, während eines Urlaubes kennengelernt. Ein wohl wirklich inspirierender kleiner Mann. Den Song hat Gall 1987 veröffentlich und erreichte in Frankreich und Deutschland die Top 20. Ein wirklich erfolgreicher Hit der dem kleinen Jungen auch zu Gute kam. Babacar Sall und seine Familie haben nämlich alle Einnahmen für den Song bekommen.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Dein Herz schlägt in meinem Körper

und in meinem Kopf.

Bilder setzen sich in mir fest.

Ich spüre Schmerzensschreie in meinen Adern.

Wenn ich in der Stadt herumlaufe,

sehe ich deine Welt, in der du stirbst.

Wo bist du Babacar?

Ich sehe mit deinen Augen seit meiner Abreise.

Ich denke immer öfter an dich.

Wo bist du Babacar?

Worte, die ich nicht vergessen kann, die wehtun.

Es ist, als ob das Leben aufhört.

Ich habe Wutausbrüche über das dritte Jahrtausend

und will alles kaputtmachen und dann wieder gutmachen.

An Mut hat es mir nicht gefehlt.

Aber es wäre zu leicht gewesen, dich einfach mitzunehmen.

Wo bist du Babacar?

Deine Prinzessin des Zufalls ist vorübergezogen wie eine Sternschnuppe

und hat dir jede Hoffnung genommen.

Wo bist du Babacar?