Simba der Löwe verliebt sich in seine Freundin Nala

Das passiert im Disney-Film "Der König der Löwen" und es läuft der Song "Can You Feel The Love Tonight". Ein weiterer Song von Elton John für den Film war "Circle Of Life". Beide Soundtracks waren sehr erfolgreich. Elton John sagt aber, dass "Circle Of Life" ein besserer Song sei und den Oscar verdient. Der Soundtrack für "Der König der Löwen" war für Elton John ein Sprungbrett in der Musical-Szene. Später schrieb er zum Beispiel für Aida und Billy Elliot.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Es gibt da einen stillen Rückzug

vom Treiben eines Tages,

dann wenn die Wahrnehmung des rollenden Windsturmes

einfach abgeschaltet werden kann.

Ein Moment voller Zauber,

er schaut durch mich hindurch,

und genügt diesem rastlosen Krieger,

bei dir sein zu können.

Und kannst du heute Nacht die Liebe spüren?

Sie ist da wo wir sind.

Es genügt diesem wachsamen Wanderer,

dass wir so weit gekommen sind.

Kannst du heute Nacht die Liebe spüren -

wie sich alles zur Ruhe begibt ?

Das ist genug, um Könige und Vagabunden

an das Beste glauben zu lassen.

Für jeden kommt einmal die Zeit,

wenn wir nur lernen,

in der das sich drehende Kaleidoskop

uns alle mitbewegt.

Es gibt auch einen Rhythmus und eine Logik

im wilden Leben hier draußen,

dann, wenn das Herz des von den Sternen gekreuzten Reisenden

mit deinem im Einklang schlägt.