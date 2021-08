Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



Auf dem Weg zu der Großmutter seiner Frau

Imago Foto: imago, Everett Collection

Dort hat Songwriter Steve Goodman den Song geschrieben. Seine Frau war gerade im Zug eingeschlafen und so hatte er Zeit "The City of New Orleans" zu schreiben. Er schnappte sich einen Notizblock und einen Stift und schon konnte es losgehen. Er schaute aus dem Zugfenster und schrieb darüber, was er sah und wie er im Clubwagen Karten spielte. Alles was er im Song schreibt ist auf der Zugfahrt auch wirklich passiert.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich fahr' mit der "City of New Orleans",

Illinois Hauptbahnhof, die Bahn Montag Morgen.

15 Wagons, 15 Leute vom rastlosen Personal,

3 Schaffner und 25 Postsäcke.

Entlang der Odyssee nach Süden,

der Zug fährt ´raus aus Kankakee,

vorbei an Häusern, Farmen und Feldern.

Vorbei an namenlosen Zügen,

Frachthöfen, bevölkert mit alten schwarzen Männern,

und an den Friedhöfen verrosteter Automobile.

Guten Morgen, Amerika, wie geht's ?

Sag mal, kennst du mich nicht,

ich bin dein eingeborener Sohn.

Ich bin der Zug, den sie „City of New Orleans“ nennen.

Wenn der Tag ´rum ist, bin ich 500 Meilen weit weg.

Kartenspiel mit 'nem Alten im Clubwagon.

Ein Punkt einen Penny, keiner schreibt an.

Die Papiertüte mit der Flasche wird 'rumgereicht,

man spürt die Räder, das Rattern unter dem Boden.

Und die Söhne der Kofferträger,

die Söhne der Ingenieure

fahren auf den fliegenden Teppichen ihrer Väter aus Stahl.

Mütter mit ihren schlafenden Babies

schaukeln im leichten Takt hin und her

und der Rhythmus der Schienen ist alles, was sie fühlen.

Guten Morgen, Amerika ...

In der Nacht im "City of New Orleans",

in Memphis, Tennessee werden die Wagons gewechselt.

Auf halben Weg nach Hause, am Morgen werden wir da sein,

durch die Dunkelheit von Mississippi, dem Meer unten entgegen rollend.

Aber all die Städte und Leute scheinen in einem bösen Traum zu verschwinden,

die Stahleisenbahn hat die Nachricht noch nicht gehört.

Der Schaffner singt wieder sein Lied,

und die Passagiere stimmen mit ein.

Dieser Zug muss in einem Eisenbahn Blues verschwinden.

Gute Nacht, Amerika ...