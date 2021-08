Was steckt hinter den größten Hits aller Zeiten?



"Rock 'n' Roll" machte Kevin Johnson berühmt

In den 1970er Jahren machte der Song "Rock 'n' Roll" den australischen Singer-Songwriter berühmt. 1973 hat er den Song veröffentlicht und die Single stieg auf Platz 4 in den Charts ein. Der Song wurde ab da von vielen Musikern auf der ganzen Welt gecovert.

Imago Foto: Imago, United Archives

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ich kann mich noch erinnern wie ich meine erste Gitarre kaufte,

wie toll das Gefühl war.

Ganz stolz legte ich sie in mein Auto.

Meine Familie hörte sich fünfzig Mal mein Zwei-Song-Repertoire an

und ich sagte zu meiner Mutter, dass ihr einziger Sohn ein Star werden würde.

Ich kaufte all die Beatles-Platten, klang so wie Paul,

sogar die alten Chuck Berry Singles und all das legte ich mir zu.

So saß ich neben meinem alten Plattenspieler und spielt jede Note,

die sie auch spielten, ich sah sie mir im Fernsehen an

und machte Ihnen jede Bewegung nach.

Oh, Rock ´n´ Roll, dir habe ich alle meine besten Jahre gegeben,

all die verträumten, sonnigen Sonntage und vom Mond erhellten Sommernächte.

So beschäftigt war ich im Hinterzimmer, dir Liebeslieder zu schreiben,

du hingegen ändertest deine Richtung, ohne zu bemerken,

dass ich immer nur einen Schritt hinter dir war.

Im Jahr 66 schien es, als ob wirklich ´was aus mir werden würde,

wir lebten in San Francisco, hatten Blumen im Haar und

sangen Lieder von Liebe, die Welt sollte verstehen,

die Jungs und ich, die waren mehr als nur noch eine weitere Band.

Und dann 69 in L.A., die Zeit verging so schnell.

Wir waren richtige Hippies und schrieben viele Songs,

und dort war es auch, wo wir die wildesten Sachen spielten,

die Akkorde schrien es nur so raus –

wir dachten, wir haben es geschafft.

Rock ´n´ Roll, dir habe ich meine besten Jahre gegeben,

die verrückten, faulen Tage, all die Mondnächte voller Magie.

Ich war unterwegs und so beschäftigt mit den Liebesliedern an dich,

du hingegen ändertest deine Richtung, ohne zu bemerken,

dass ich immer nur einen Schritt hinter dir war.

Ich sah Susan 1971 in Soho.

Gerade versuchte ich es im Alleingang mit einer Band von jemand anderem,

als sie wie eine Dame auf mich zukam.

Ich nahm sie bei der Hand, erzählte ihr von allen meinen Sorgen.

Sie schien zu verstehen und folgte mir auf meinem Weg durch London

durch tausend Hotelzimmer und einhundert Plattenfirmen, die meine Songs nicht mochten.

Und sie folgte mir auch, als ich schließlich meine erste Gitarre verkaufte.

Sie versuchte mir zu helfen, es zu verstehen,

dass ich nie ein Star sein werde.