Lionel Richies letzter Top 10 Hit in den USA

Universal Music - PHOTO CREDIT: Andrew MacPherson

1986 erschien "Ballerina Girl" auf dem Album "Dancing on the Ceiling". Wie das Vorgängeralbum "Love Will Conquer All" war auch dieses Album nur mäßig erfolgreich. In "Ballerina Girl" geht es um die Liebe zu einer Balletttänzerin. In dem Musikvideo zu "Ballerina Girl" spielt Lionel Richie auf einem Klavier in einer Ballettschule, während junge Ballettschüler tanzen.

Die SWR1 Pop & Poesie Übersetzung:

Ballerina Girl,

du bist wunderschön.

Wenn du vor mir stehst, wird mir so richtig klar,

wie viel du mir bedeutest.

Du bist mehr als ein Zeitvertreib,

du bist für immer und ewig,

mit dir werden meine Träume wahr.

Verlass mich bitte nie.

Du gibst mir so ein Gefühl,

als ob ich Bäume ausreißen könnte.

Und wenn ich dich umarme,

will ich dir nur sagen – ich liebe dich.

Ballerina Girl,

mit dir kommt dieses Glücksgefühl,

bei Tag und bei Nacht, Arm in Arm.

Wie sehr musste ich auf deine Liebe warten.

Manchmal habe ich gezweifelt,

ob sich unsere Wege jemals kreuzen werden.

Jetzt, nachdem ich dich endlich gefunden habe,

weiß ich, wofür mein Herz schlägt.

Ich werde dir niemals das Herz brechen,

nie werden wir uns auseinander leben.

Weil alles, was ich will ist,

mein ganzes Leben mit dir zu teilen.

Du gibst mir das Gefühl,

als ob nichts unmöglich wäre.

Ich glaube, schlussendlich bin ich dahinter gekommen:

Es gibt nichts besseres, als dich zu lieben.

Ballerina Girl,

du bist wunderschön,

mit dir werden meine Träume wahr.

Verlass mich bitte nie,

Ballerina Girl.